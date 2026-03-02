Pensionarii sunt de aldămaș: mâine vine pensia! Pe nouă martie primim alocațiile de stat, iar pe 11 martie – ajutorul social

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna martie. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 martie.

Pe data de 9 martie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 11 martie va fi finanțat ajutorul social. Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate vor fi finanțate în zilele de 6,13 și 20 martie.

Totodată, CNAS îndemnă tăticii și mămicile să deschidă un card social pentru a primi banii în orice colț al lumii.