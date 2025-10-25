Pe adresele electronice sunt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției

Inspectoratul General al Poliției informează cetățenii că, în ultimele zile, pe adresele electronice sunt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției. Pentru a părea veridice, infractorii cibernetici folosesc logourile instituțiilor publice și numele conducătorilor acestora, transmițând o așa-zisă „citație” în care destinatarul este acuzat de comiterea unei infracțiuni.

Ulterior, persoanei vizate i se cer date personale, informații confidențiale sau bani, sub pretextul evitării pedepsei. În acest context, îndemnăm cetățenii sǎ fie vigilenți;
sǎ verifice întotdeauna informațiile din surse oficiale; sǎ nu răspundă la asemenea mesaje și sǎ nu acceseze linkurile din conținutul lor.
 Dacă ați recepționat un astfel de mesaj, sesizați imediat Poliția la 112 sau adresați-vă celei mai apropiate unități de poliție.

