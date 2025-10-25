Inspectoratul General al Poliției informează cetățenii că, în ultimele zile, pe adresele electronice sunt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției. Pentru a părea veridice, infractorii cibernetici folosesc logourile instituțiilor publice și numele conducătorilor acestora, transmițând o așa-zisă „citație” în care destinatarul este acuzat de comiterea unei infracțiuni.

Ulterior, persoanei vizate i se cer date personale, informații confidențiale sau bani, sub pretextul evitării pedepsei. În acest context, îndemnăm cetățenii sǎ fie vigilenți;

sǎ verifice întotdeauna informațiile din surse oficiale; sǎ nu răspundă la asemenea mesaje și sǎ nu acceseze linkurile din conținutul lor.