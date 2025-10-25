EFA salvează un meci în care oaspeții au marcat mai mult decât gazdele, dar…au pierdut

Cum și era de așteptat, meciul visocenilor cu FC Speranța a fost unul al naibii de greu, iar scorul vorbește de la sine – oaspeții de la Drochia au avut avantaj pe tabelă, ba chiar au marcat trei din cele cinci goluri, dar…au plecat acasă cu tolba goală.

Așadar, ghinionul se ține scai de fotbaliștii de la EFA, care nu se simt în apele lor chiar pe stadionul de acasă. Meciul din a doua etapă a returului nu a fost o excepție or, FC Speranța a dat o replică neașteptat de dură gazdelor, având avantaj pe tabelă, cu 20 de minute până la fluierul final. Ca să nu zic că diferența a afost făcută, în mare măsură, de autogolul marcat de drochianul Vladimir Cheptanari, chiar în debutul meciului. EFA Visoca – FC Speranța 3-2 (Vladimir Cheptenari 10-autogol, Piotr Gherman 70, 81 / Serghei Mișcov 45, 53). Astfel, EFA și-a păstrat locul secund și mai are șanse, poate nu atât de reale, pentru a visa la mai mult.

EFA a evoluat în următoarea componență: Perju Razvan, Chiperi Igor, Lungu Daniel, Mămăligă Ion, Petru Gherman, Podlesnov Leonid, Rotaru Corneliu, Drab Andrei, Cucoș Dumitru, Savițchi Vlad, Paşa Vasile. REZERVE: Șevciuc Ianoș-Ionuț, Spoială Marin, Panici Igor, Curuci Evghenii, Iurcu Laurentiu, Cudalbă Gabriel, Buruiană Gabriel, Gârlean Ion

În celelalte meciuri, conform informației furnizate de Federația Moldovenească de Fotbal, au fost consemnate rezultatele: FC Grănicerul – CF Edineț 0-5 (Alexei Colibaba 18, Vladislav Boiciuc 29, Alexandru Eșanu 34, Denis Bîzga 45, Alexandru Cuței 77); Atletico – CF Locomotiva 0-1 (Ion Guțu 8); Vulturii Cutezători – FC Țarigrad 3-2 (Dumitru Maga 34, Cristian Obadă 45+3-penalty, Denis Secureanu 53 / Oliviu Șchiopu 40, 43-penalty): FC Steaua Nordului – FC Olimpia 6-3 (Igor Costrov 16, Alexei Dîzov 25, Valentin Ceavdari 42, Nichita Picus 50, Serghei Bobrov 62, Evgheni Țiverenco 90+2 / Artur Foca 49, 72, Denis Rotaru 87). Bineînțeles, trebuie să menționăm scorurile strânse din confruntările cu echipele care încă nu și-au spus ultimul cuvânt, cum ar fi cele din Țarigrad sau Ocnița.

Iată cum se prezintă clasamentul:

Etapa ordinară se va disputa pe data de 1 noiembrie, cu începere de la orele 13:00. EFA joacă în deplasare, la Edineț, și sunt șanse mari să revină acasă cu cele trei puncte, liderul are joc ușor la Bălți, cu FC Olimpia, FC Speranța primește replica celor de la Atletico, la Ocnița va fi meci interesant dintre gazde și fotbaliștii din Izvoare, iar la Țarigrad gazdele nu vor avea probleme, cel mai probabil, cu „lanterna roșie”.