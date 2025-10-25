În noaptea de sâmbătă spre duminică ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00

Asta înseamnă că vom dormi cu o oră mai mult, iar diminețile vor deveni mai luminoase, însă serile se vor întuneca mai devreme. Schimbarea se face întotdeauna într-o noapte de sâmbătă spre duminică, pentru a nu afecta programul de lucru și pentru a evita confuziile care ar putea apărea în timpul săptămânii.

Ora de iarnă reprezintă, de fapt, revenirea la ora oficială, cunoscută și ca ora GMT. „Ora de vară” este doar o convenție introdusă pentru a profita de lumina naturală din timpul verii și a reduce consumul de energie. Practic, ora oficială a Republicii Moldova este ora de iarnă, iar modificarea din octombrie nu face altceva decât să readucă timpul la standardul mondial.

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru adaptare: culcarea mai devreme în zilele dinaintea schimbării, expunerea la lumină naturală dimineața, evitarea consumului de cafeină seara.