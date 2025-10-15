Pașaportul Republicii Moldova, tot mai puternic: locul 48 în clasamentul global Henley & Partners

Pașaportul Republicii Moldova a urcat pe locul 48 în cel mai recent clasament al companiei Henley & Partners, care evaluează libertatea de călătorie oferită de documentele de identitate la nivel mondial. Deținătorii pașaportului moldovenesc pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 121 de țări, marcând o ușoară îmbunătățire față de anul trecut.

Potrivit datelor publicate pe cdn.henleyglobal.com, Republica Moldova și-a consolidat indicatorii de mobilitate internațională, menținând un nivel stabil de acces în state din Europa, Asia și America Latină, transmite stiri.md cu referire la ipn.md.

Această evoluție reflectă, potrivit experților, stabilitatea politicii externe a țării și continuarea eforturilor de extindere a acordurilor de liberalizare a vizelor.

În ultimul deceniu, Republica Moldova a înregistrat o creștere constantă. În 2013, țara ocupa locul 68, însă după introducerea regimului liberalizat de vize cu Uniunea Europeană în 2014, a urcat rapid pe locul 46. Ulterior, poziția sa a fluctuat între locurile 45 și 50, menținând un echilibru între aspirațiile europene și relațiile diplomatice regionale.

În clasamentul actual, Republica Moldova se situează între Albania (locul 47) și Venezuela (locul 49), devansând Federația Rusă, aflată pe locul 50. Țările vecine România și Ucraina se plasează mai sus, pe locurile 13 și 33, respectiv.

Singapore își păstrează poziția de lider mondial, fiind urmată de Coreea de Sud și Japonia. Printre țările europene cu cele mai puternice pașapoarte se numără Germania, Italia, Spania, Franța și Elveția, care continuă să domine topul datorită rețelei extinse de parteneriate diplomatice și acorduri de mobilitate.

Indicele Henley Passport este utilizat de guverne, investitori și experți internaționali drept barometru al puterniciei diplomatice și al deschiderii economice a unei țări. Poziția Republicii Moldova în top reflectă nu doar avantajele de călătorie pentru cetățeni, ci și nivelul de încredere internațională de care se bucură statul.

Deși Moldova rămâne la mijlocul clasamentului global, tendința ascendentă din ultimii ani indică o integrare treptată în spațiul de mobilitate european. Pe termen lung, experții anticipează că aprofundarea parteneriatelor diplomatice și dezvoltarea economică ar putea oferi cetățenilor moldoveni un acces mai larg la destinații internaționale.