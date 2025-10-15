De la Chișinău la Soroca: povestea doctoriței care a ales să rămână aproape de oameni

După ani de studii, gărzi și nopți nedormite în capitală, medicul de familie Parascovia Robu a ales să lase în urmă confortul unui spital din Chișinău pentru a reveni la baștină. Din luna ianuarie, ea își dedică fiecare zi pacienților din Soroca, demonstrând că adevărata chemare a unui medic nu se măsoară în dotări moderne, ci în dragostea pentru oameni, informează Ministerul Sănătăţii.

Pentru Parascovia Robu, decizia de a reveni la Soroca a fost una firească — un pas spre comunitatea care i-a modelat copilăria și visurile.

„Îmi place această profesie și simt că sunt în locul potrivit, la momentul potrivit. Am solicitat Ministerului Sănătății să fiu repartizată la Soroca pentru ca să pot fi mai aproape de comunitate, de locurile în care am copilărit. Am ales să fiu alături și de pacienții din raion, pentru că au nevoie de medici, de specialiști buni, care să le fie alături și să le fie un umăr de sprijin”, susține medicul de familie.

Încă din copilărie, Parascovia visa să poarte halatul alb. „Eu nu mă regăsesc în altă profesie”, ne spune ea cu un zâmbet cald. „Am copilărit într-o familie numeroasă și fiind al șaptelea copil, mezina, tăticul mereu îmi spunea – doctorița tatei. Respectiv, de aici și a venit dragostea față de medicină”, adaugă emoționată doctorița.

Stabilită în satul Bădiceni, Parascovia crește singură doi băieți — Vasile și Avram — și are grijă de mama sa, care suferă de mai multe afecțiuni. În fiecare zi, face naveta spre centrul de sănătate din Soroca, unde o așteaptă pacienții.

„Este foarte importantă compensația pentru transport care ne este oferită de autorități. Pe lângă cheltuielile pentru combustibil, există și alte cheltuieli legate de reparația mașinii. Drumul oricum este obositor, dar faptul că acasă mă așteaptă mama, îmi ușurează din greutate”, spune medicul de familie.

Deși drumul zilnic este lung, satisfacția muncii sale îi oferă energia de a continua. În fiecare dimineață, își pune halatul alb și urcă la etajul doi al Centrului de Sănătate Soroca, unde pacienții o așteaptă cu încredere și recunoștință. În spatele gesturilor simple și al consultațiilor de zi cu zi se ascunde o misiune profund umană — aceea de a fi aproape de oameni, indiferent de greutăți.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeilor din Mediul Rural, marcată anual pe 15 octombrie, Parascovia Robu devine un exemplu de dedicare și curaj. Ea nu doar trăiește la sat, ci contribuie activ la sănătatea și speranța comunității.

„Eu întotdeauna am știut că menirea mea este să fiu medic. Chiar dacă medicina este cercetare, știință în continuă dezvoltare, mai presus de toate reprezintă respectul și grija față de oameni și asta mă face mândră că pot să-i ajut pe cei care cu adevărat au nevoie de sprijin în domeniul sănătății”, precizează Parascovia Robu.

Povestea doctoriței Parascovia Robu este o lecție despre devotament, modestie și iubire față de oameni. Într-o lume în care tot mai mulți specialiști aleg orașele mari, ea a ales să rămână aproape de satul natal — acolo unde munca unui medic nu se măsoară în salariu, ci în recunoștința celor pe care îi ajută zi de zi. Mulțumim tuturor doctorițelor din mediul rural care, asemenea Parascoviei, aleg să țină comunitățile în viață prin munca lor neobosită.

SURSA: Ministerul Sănătății al Republicii Moldova