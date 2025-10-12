Ora de iarnă 2025: Când dăm ceasurile înapoi și cum ne afectează schimbarea?

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie 2025, vom trece la ora de iarnă. Ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că la 4:00 va deveni 3:00. Această schimbare anuală aduce cu sine o oră în plus de somn, dar și mici efecte resimțite asupra ritmului nostru biologic.

Ce se întâmplă cu ceasul biologic?

Pentru mulți oameni, trecerea la ora de iarnă este mai ușoară decât schimbarea inversă, de la ora standard la ora de vară. Deoarece primim o oră în plus, mulți resimt o stare de somnolență în ziua următoare — corpul trebuie să se obișnuiască din nou cu noul program.

Persoanele care obișnuiesc să se culce devreme, spre exemplu la ora 22:00, pot avea probleme să adoarmă exact la noua oră obișnuită, pentru că organismul nu a „primit ordinul” de adaptare.

Ca să treacă această schimbare fără prea mari disconforturi, specialiștii recomandă câteva tactici simple:

Începe cu adaptarea treptată: cu 5-7 zile înainte de schimbare, mergi la culcare și trezește-te cu câte 15 minute mai devreme în fiecare zi.

Evită luminile puternice seara. În schimb, dimineața expune-te la lumină naturală cât mai repede — asta ajută ceasul interior să se recalibreze.

Dacă ai dificultăți în a adormi, un mic supliment de melatonină (1 mg) poate fi luat cu aproximativ o oră înainte de culcare — dar doar după ce ai încercat metode naturale, cum ar fi lumina sau rutina de somn.

De ce se practică schimbarea orei?

Originea acestei practici ține de ideea de economisire a energiei și folosirea mai eficientă a luminii naturale în lunile de vară. În multe țări europene, inclusiv în România, ceasurile sunt schimbate două ori pe an: spre ora de vară și spre ora de iarnă.

Comisia Europeană a discutat renunțarea la schimbarea orei, dar statele membre nu au ajuns la un consens până acum.

În noaptea respectivă vom avea mai mult somn, dar în zilele ce urmează ar putea apărea oboseală, somnolență sau dificultăți în a reface ritmul obișnuit.