O lecție a trecutului – istoria trăită, nu doar povestită / GALERIE FOTO

Pe 17 septembrie curent, în comuna Șuri, istoria a prins glas între paginile de carte și emoțiile unei comunități unite. Biblioteca Publică din localitate a deschis larg porțile sufletului cultural prin evenimentul „Lecția trecutului pentru generația de azi”, cu istoricul Octavian Țîcu. Cu voce caldă, invitatul a transformat istoria într-o poveste vie, plină de înțelesuri.

„Istoria e temelia pe care ne construim identitatea. Ea nu e doar un trecut îndepărtat, ci un far care luminează drumul prezentului și viitorului”, – a spus Octavian Țîcu, susținut de aplauzele participanților.

Elevii, fascinați, au ascultat povești despre oameni și destine. „Astăzi am simțit că istoria e mai aproape de mine ca oricând”, – a mărturisit Ciprian Grădinari, elevul clasei a IX-a, cu emoție în glas.

Caravana Cărții a adus cu sine daruri de preț: volume semnate de autor, oferite cu autograf bibliotecii și comunității. Titluri precum ,,Homo Moldovanus Sovietic”, ..Spassk 99” sau ,,Istoria românilor de la Est de Prut” au devenit parte din colecția locală, comori ce vor hrăni curiozitatea și mintea cititorilor de azi și de mâine.

„Aceste cărți nu sunt doar pentru citit. Ele sunt pentru a fi trăite și înțelese. Mulțumim pentru dar și pentru lecția de viață!”, – a declarat cu emoție profesoara de istorie Grițco Cristina, prezentă la eveniment.

Această întâlnire de suflet a arătat încă o dată că biblioteca nu este doar un loc cu rafturi pline de cărți, ci inima culturală a satului, unde oamenii se întâlnesc, dialoghează și își regăsesc rădăcinile, știu să-și prețuiască trecutul și să-l transforme în inspirație pentru viitor.

Evenimentul s-a încheiat cu zâmbete, autografe și promisiunea că lectura rămâne puntea care unește trecutul de viitor. În ochii copiilor s-a citit curiozitatea, iar în ochii profesorilor – speranța.

Biblioteca Publică Șuri, prin Programul Național „LecturaCentral”, a demonstrat încă o dată că o comunitate care citește este o comunitate care crește.

Doinița STAMATI,

directoarea Bibliotecii Publice Șuri, corespondentă VIP HTSJ