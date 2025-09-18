93 750 de lei amendă pentru un șofer prins băut la volan

*imagine simbol

Un bărbat din Florești a fost surprins conducând un automobil în stare de ebrietate avansată, aproape de miezul nopții. Agenții de patrulare l-au oprit și l-au supus testului de alcoolemie. Rezultatul a arătat o concentrație de 0,87 mg/l alcool în aerul expirat, de peste două ori mai mult decât limita legală.

Legea stabilește că depășirea nivelului de 0,35 mg/l în aerul expirat reprezintă stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Conducerea în asemenea condiții este considerată infracțiune și se pedepsește penal.

Cazul a ajuns în instanță. În cadrul ședinței, bărbatul și-a recunoscut integral vina și a solicitat ca dosarul să fie examinat în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Judecătorul a acceptat cererea, iar procurorul nu a avut obiecții.

Instanța a stabilit o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 93 750 de lei, echivalentul a 1875 de unități convenționale.

Sentința este cu drept de atac în ordine de recurs la Curtea de Apel Nord în
termen de 15 (cincisprezece) zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca sediul
Florești.


