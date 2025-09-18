În Republica Moldova, cei care își vând votul riscă o amendă de până la 37.500 lei.

Dacă cineva îți oferă bani, cadouri sau servicii ca să votezi într-un anumit fel, gândește-te de două ori. Ți-ar putea spune că nu se va întâmpla nimic rău. Dar nu este adevărat. Vânzarea votului este o infracțiune. Poți fi amendat cu până la 37.500 de lei. Mii de persoane au fost deja prinse.

Nu deveni victima celor care cumpără voturi. Vizitează site-ul IPIS (sau accesează linkul: https://www.ipis.md/nuti-vinde-votul/) pentru a afla cum să refuzi cumpărarea votului și cum să votezi legal.

#NuÎțiVindeVotul