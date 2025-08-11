O locuitoare a municipiului Soroca, Iuryk Nadiia, a primit cetățenia Republicii Moldova

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, nr. 306 din 16 iulie 2025 doamna Iuryk Nadiia a primit cetățenia Republicii Moldova. Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc la Soroca, în prezența autorităților municipiului. Drespre aceasta scrie Serviciul de presă al primăriei Soroca.

Vă reamintim că, pentru a primi cetăţenia Republicii Moldova solicitanţii obligatoriu trebuie să depună Jurământul de credinţă faţă de Republica Moldova în faţa simbolurilor de stat şi al primarului sau preşedintelui de raion unde îşi au viza de reşedinţă şi se dobândește la data depunerii jurământului. Cererea privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)