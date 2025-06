Nemurirea bate la ușă: Cum tehnologia promite viața veșnică până în 2045

Ceea ce odinioară părea doar un vis utopic al alchimiștilor sau un scenariu SF prinde contur în lumea reală. Un fost expert Google, vizionarul Ray Kurzweil, susține că nemurirea umană ar putea deveni realitate până în anul 2045. Iar el nu este singurul cu o astfel de convingere. Futurologi de renume și lideri ai inovației din Silicon Valley susțin că omenirea este la doar câțiva pași de a păcăli moartea – iar primul om nemuritor ar putea fi deja în viață.

Nemurirea nu mai este privită ca un mister metafizic, ci ca o chestiune de biotehnologie, inteligență artificială și progrese genetice. Viziunea lui Kurzweil pornește de la ideea că, începând cu anul 2029, inteligența artificială va ajunge la un nivel comparabil cu inteligența umană. De acolo, drumul către „Singularitate” – punctul în care omul și mașina se vor contopi – este doar o chestiune de timp, mai exact până în 2045. În această eră a singularității, conștiința umană va putea fi transferată în medii digitale, fie sub forma unor corpuri robotice, fie într-o existență complet digitală, integrată în cloud. Astfel, omul nu va mai depinde de limitele biologice ale trupului său.

Silicon Valley: Laboratorul nemuririi

În California, unde visul tehnologic capătă forme concrete, miliardarii din Silicon Valley investesc masiv în prelungirea vieții și explorarea nemuririi. Bryan Johnson, cunoscut pentru regimul său riguros de întinerire numit „Blueprint”, este doar una dintre figurile emblematice ale acestei revoluții. Prin măsurători zilnice, tratamente experimentale și o disciplină extremă, Johnson își propune să inverseze procesul de îmbătrânire și să atingă o stare biologică de tinerețe permanentă.

În paralel, Laboratoarele Altos – sprijinite de fonduri private masive – testează terapii genetice care au prelungit viața șoarecilor, pregătind terenul pentru testarea pe oameni. Aceste progrese nu sunt doar povești de laborator, ci pași reali spre un viitor în care boala, bătrânețea și moartea vor deveni tratabile, ba chiar opționale.

Una dintre cele mai îndrăznețe idei ale futurologilor este transferul conștiinței – o copie digitală a sinelui nostru, capabilă să trăiască într-un mediu artificial sau într-un corp robotic. Aceasta nu este doar o ipoteză teoretică: cercetările actuale în neuroștiință și inginerie cibernetică lucrează deja la maparea completă a creierului uman și la simularea acestuia într-un mediu digital.

Alte tehnologii, cum ar fi imprimarea 3D a organelor, editarea genelor prin CRISPR și implanturile neuronale, accelerează această transformare. În timp ce medicina tradițională tratează bolile, noile tehnologii au scopul de a preveni îmbătrânirea în sine și de a prelungi viața fără limite biologice.

În plus, AI va revoluționa accesul la resurse esențiale – mâncare, locuințe și energie – reducând drastic costurile și permițând oamenilor să trăiască vieți mai lungi, mai sănătoase și mai confortabile.

Lumea în care moartea nu mai este inevitabilă pare să fie din ce în ce mai aproape. Cei mai mari vizionari ai epocii noastre, sprijiniți de miliarde de dolari și de cele mai avansate tehnologii, sunt convinși că nemurirea este o chestiune de timp, nu de imposibilitate. Până în 2045, susțin ei, viața veșnică nu va mai fi un mit, ci o alegere. Iar întrebarea nu va mai fi „se poate?”, ci „suntem pregătiți să trăim pentru totdeauna?”

Futurologul Ian Pearson crede că până în 2050, nemurirea va deveni accesibilă în primul rând pentru cei bogați și celebri. Totuși, el este optimist că până în 2060, prețurile vor scădea suficient încât și persoanele cu venituri medii să își permită accesul la această tehnologie. „Oricine sub 50 de ani are șanse mari să trăiască suficient pentru a beneficia de aceste descoperiri. Iar cei sub 40, aproape sigur”, afirmă Pearson.

Inteligența artificială – cheia spre viața eternă

Inteligența artificială nu doar că va egala inteligența umană, ci o va completa și amplifica. Potrivit previziunilor lui Ray Kurzweil, AI va deveni o extensie a gândirii noastre. În loc să fie un simplu instrument, ea va acționa ca o a doua natură, interconectată cu creierul nostru prin tehnologie neurală.

SURSA: playtech.ro