Natalia Politov-Cangaș ajunge în fața instanței. Acuzațiile care i se aduc

Fosta președintă a Comitetului de Conducere al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, aunge în fața instanței. Procuroirii au depus dosarul, în data de 15 ianuarie, la Judecătoria Chișinău. Politov-Cangaș este învinuită de escrocherie, iar dosarul a fost pus pe masa judecătorilor la distanță de mai bine de cinci ani din momentul în care acuzatorii declarau că au încheiat urmărirea penală.

În luna septembrie 2020, procurorul general din acea perioadă, Alexandr Stoianoglo, anunța că urmărirea penală în cazul implicării băncii Victoriabank în furtul miliardului a fost încheiată. Acesta mai declara că Instituția bancară este învinuită de spălare de bani, iar pe numele lui Gangaș-Politov – de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale.

Totuși, la distanță de două luni, acuzatorii au cerut separarea dosarelor inițiate pe numele Nataliei Politov-Gangaș, ceea ce ar indica asupra faptului că urmărirea penală nu s-a încheiat pe ambele capete de acuzare.

Fosta președintă a Comitetului de Conducere al acestei bănci, Natalia Politov-Cangaș, este acuzată de escrocherie în proporții deosebit de mari.

Cronica prezentată de Stoianoglo cuprindea următoarele evenimente din toamna anului 2014:

● 13 noiembrie 2014 – Guvernul Republicii Moldova a decis ca toate creditele interbancare, care constituiau 222 milioane de lei, să fie recuperate de instituțiile financiare.

● 17 noiembrie 2014 – Ministerul Finanțelor a acordat o garanție de stat cu privire la recuperarea banilor. După aprobarea deciziilor, Victoriabank a cărei acționară este o companie afiliată lui Plahotniuc, în decurs de cinci zile, a transferat pe conturile băncii falimentate, Banca de Economii, circa 2,3 miliarde de lei.

În realitate, pe conturile Băncii de Economii au fost virate doar 1,2 miliarde de lei. Datoria restantă a fost generată, prin metoda caruselului, plasamentelor interbancare fictive. Adică, virarea sumelor pe conturile altor companii care, la rândul lor, le plasau din nou la BEM.

Toate aceste acțiuni ar fi avut loc cu încălcarea flagrantă a legislației, în lipsa unor raționamente financiare și nu fără implicarea Băncii Naționale. Toate plasamentele financiare reale de pe conturile BEM au fost transferate imediat pe conturile unor companii off-shore, după care au fost sustrase.

● 28 noiembrie 2014, Banca Națională a restituit circa 2,3 miliarde de lei pe conturile băncii comerciale, care fuseseră plasate pe conturile BEM. Noii acționari ai băncii erau în perfectă cunoștință de cauză despre acest fapt. Cu toate acestea, au procurat pachetul de acțiuni.

Politov-Gangaș a fost primul dintre cei 27 de martori ai apărării audiați în instanță în dosarul fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc.

Întrebată dacă Plahotniuc i-a dat indicații în perioada în care conducea Victoriabank, Politov-Cangaș a declarat că „Plahotniuc nu s-a implicat niciodată. Eu eram cea care ducea contul de banii deponenților. Nu am primit niciodată indicații de la niciun acționar”.