Narațiunile propagandei din stânga Nistrului la început de mai: „distrugerea” bisericii, „închiderea muzeelor” sau «общак»-ul Chișinăului

Marcarea zilei de 9 mai și adoptarea de către Parlament a legii privind eliminarea treptată a facilităților fiscale pentru agenții economici din stânga Nistrului au generat un nou val de dezinformări și interpretări distorsionate din partea administrației separatiste de la Tiraspol și a surselor media controlate de aceasta. În regiune au fost lansate mai multe acuzații la adresa autorităților constituționale, cum ar fi crearea unei așa-numite „pușculițe a mafiei” («общак»), „promovarea nazismului” sau „închiderea în masă a muzeelor” dedicate celui de-al Doilea Război Mondial. Nici una din aceste acuzații nu corespunde adevărului. Tot fără acoperire factuală a fost reciclată și narațiunea despre „distrugerea” bisericii ortodoxe. Stopfals.md a analizat spațiul informațional transnistrean din perioada 1-8 mai.

Anularea facilităților fiscale deranjează Tiraspolul

Adoptarea de către Parlamentul R. Moldova la 30 aprilie, în lectură finală, a proiectului de lege care prevede anularea graduală a facilităților fiscale pentru agenții economici din stânga Nistrului și crearea Fondului de Convergență pentru susținerea populației din raioanele de est a provocat o reacție dură a administrației separatiste de la Tiraspol, reflectată și în presa controlată din regiune.

Liderul nerecunoscut Vadim Krasnoselski a calificat Fondul de convergență drept „pușculiță a mafiei” (în original: «общак»), iar taxarea agenților economici din stânga Nistrului ca un „act de banditism”. Krasnoselski susține că Tiraspolul ar trebui să controleze acești bani. În acest context, este citat și un pretins expert (Nicolai Buceațchi) care afirmă că acest fond ar fi fost creat pentru „îmbogățire personală”, fără a preciza a cui anume.

Totodată, Tiraspolul a cerut autorităților constituționale returnarea a 28 de milioane de dolari, despre care susține că au fost obținuți ilegal din taxe vamale.

În realitate, Chișinăul nu introduce impozite noi pentru mediul economic din raioanele de est, ci anulează scutirile și facilitățile existente de peste două decenii, care au alimentat bugetul regimului separatist. Potrivit notei de fundamentare a documentului elaborat de deputații PAS, anularea facilităților fiscale „va nivela acest teren, impunând tuturor agenților economici aceeaşi obligație de a contribui la bugetul de stat pentru accesul la piața de consum a Republicii Moldova. Aceasta va determina entitățile din regiune să îşi eficientizeze procesele de producţie sau să accepte marje de profit realiste, eliminând subvenţia indirectă oferită de cetăţenii de pe malul drept prin necolectarea acestor taxe”.

Autorii proiectului afirmă că facilitățile fiscale au stimulat contrabanda din regiune, iar veniturile suplimentare colectate vor fi utilizate în scopul creării unui Fond de Convergență pentru a atenua eventualele creşteri de preţuri în regiune prin programe ţintite de asistență socială, gestionate transparent de autoritățile constituţionale: „Aceasta ar demonstra cetățenilor din stânga Nistrului avantajele de a fi parte a unui sistem fiscal legitim, care oferă protecţie şi servicii în schimbul contribuțiilor”.

Legat de cele 28 de milioane de dolari pe care le pretinde Tiraspolul, amintim că de la 1 ianuarie 2024 în R. Moldova a intrat în vigoare un nou Cod vamal care nu mai prevede, printre altele, un șir de facilități fiscale pentru agenții economici din stânga Nistrului, obligându-i să achite taxe și impozite în mod egal cu cei din dreapta Nistrului. Conform legii, toți agenții economici, inclusiv cei din regiunea transnistreană, achită taxa vamală pe principii generale.

În concluzie, nu există nicio discriminare. Din contra, mediul de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului a început a fi tratat în condiții egale.

9 mai, motiv de manipulări și narațiuni false

Marcarea zilei de 9 mai a fost încă un motiv de promovare a falsurilor și manipulărilor din partea administrației secesioniste și a canalelor de Telegram dedicate regiunii transnistrene.

Astfel, autoritățile de la Chișinău sunt acuzate de „nazism” pentru că… nu a fost marcată cu suficient fast victoria din așa-numitul „marele război pentru apărarea patriei”, iar Krasnoselski a afirmat că tot din cauza tendințelor „naziste” de la Chișinău a izbucnit conflictul transnistrean. Potrivit acestuia, în R. Moldova „se închid în masă muzee și fonduri” dedicate celui de-al Doilea Război Mondial: „Recent, acolo a fost închis muzeul memorial al operațiunii Iași–Chișinău”. Afirmația despre „închiderea muzeelor” a fost promovată și de canalul de Telegram Приднестровец.

Într-un alt caz, reieșind din răspunsurile câtorva tineri la o întrebare care nici nu răsună în cadru, canalul Приднестровец a concluzionat că tinerii nu cunosc despre operațiunea Iași-Chișinău ca urmare a faptului că în R. Moldova pe 9 mai este marcată Ziua Europei.

Stopfals.md a demontat anterior narațiuni despre „promovarea nazismului” în R. Moldova și a demonstrat că, în pofida acuzațiilor, manualele de istorie nu glorifică și nu justifică nazismul. De exemplu, manualul de istorie de clasa a IX-a vorbește despre operațiunea militară Iași-Chișinău, astfel încât sugestia că acest subiect ar fi ascuns tinerilor sau că nu ar fi studiat în școli este incorectă, iar așa-zisul sondaj invocat de canalul de Telegram pare mai degrabă o farsă menită să inducă în eroare.

De asemenea, nu există nicio informație oficială despre „închiderea în masă” a muzeelor sau anumitor fonduri dedicate celui de-al Doilea Război Mondial, la care face referire Krasnoselski. Așa-zisa închidere a Muzeului Memorial din satul Malinovscoe, raionul Râșcani, a fost anunțată la începutul lunii aprilie de către propagandistul Alexei Petrovici, dar și alte surse pro-ruse (aici sau aici). De fapt, muzeul nu a fost și nici nu urmează a fi închis, ci transmis din gestiunea statului în cea a autorităților locale. „Muzeul va continua activitatea cu statut nou, începând cu data de 01.01.2027, în condițiile când vor fi realizate toate procedurile”, anunță un comunicat al Consiliului raional Râșcani, informație confirmată și de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.

Iar pe 9 mai în R. Moldova, conform legii, au fost marcate Ziua Europei și Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei, fiind comemorate victimele celui de-al Doilea Război Mondial. Reprezentanții autorităților au participat la evenimentele dedicate ambelor ocazii.

Manipulări despre noul Cod al parlamentului

Și proiectul Codului pentru organizarea și funcționarea parlamentului a fost motiv de interpretări manipulatorii în stânga Nistrului.

Potrivit aceluiași canal Приднестровец, documentul ar prevedea „penalizarea deputaților pentru declarații în limba rusă”. Se mai sugerează că deputații vor putea revizui „independența și statutul de neutralitate al Moldovei”.

De fapt, deși proiectul Codului pentru organizarea și funcționarea parlamentului într-adevăr prevede că limba de lucru în Parlament este româna, el nu stabilește și sancționarea deputaților pentru declarații în limba rusă. Documentul mai prevede că „actele normative ale Parlamentului se întocmesc şi se adoptă în limba română, cu traducerea acestora în alte limbi, după caz”.

În Cod se stabilește că „dispozițiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului pot fi supuse revizuirii de către Parlament, cu aprobarea lor ulterioară prin referendum constituțional”. Această prevedere nu contravine Constituției, care prevede la art. 142 că dispozițiile respective pot fi revizuite „numai cu aprobarea lor prin referendum”.

Nou val de narațiuni false despre „lichidarea bisericii ortodoxe”

Și biserica a revenit în atenția propagandei Tiraspolului, care susține că Maia Sandu și PAS „au luat cursul lichidării Bisericii Ortodoxe din Moldova”. Krasnoselski a mai vorbit într-un interviu despre pretinsa implicare a statului în activitatea bisericii din R. Moldova.

Afirmațiile nu au acoperire factuală. Portalul nostru a demontat dezinformări similare despre biserică: că Maia Sandu ar promova transmiterea bisericilor Mitropoliei Basarabiei, că autoritățile ar intenționa să interzică Mitropolia Moldovei sau că actualele autorități ar diviza biserica.

Biserica ortodoxă din Moldova este divizată în special între două mitropolii – Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove (cunoscută ca Mitropolia Moldovei), subordonată Patriarhiei Ruse, și Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române. Mitropolia Moldovei, care s-a format după anexarea din 1812 a Basarabiei de către Imperiul Rus, deține peste 1.100 de parohii, sau aproximativ 75% din numărul total de biserici ortodoxe de pe teritoriul R. Moldova. Patriarhia Română nu recunoaște trecerea acestora în subordinea Bisericii Ortodoxe Ruse și a reactivat în 1992 Mitropolia Basarabiei (constituită după Unirea din 1918), dar a fost recunoscută de autoritățile de la Chișinău abia în 2002, după ce R. Moldova a fost atacată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Dana Ciobanu, Stopfals.md