Nadejda Tighineanu – câștigătoarea titlului „Ambasador Digital”, transformă satul Sofia într-un laborator al viitorului

Într-o școală din mediul rural, acolo unde resursele sunt adesea limitate, dar dedicarea dascălilor este fără margini, tehnologia prinde viață prin creativitate, inovație și pasiune. La Gimnaziul „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia, Nadejda Tighineanu, a demonstrat că educația digitală nu ține de dimensiunea localității, ci de curajul de a inova.

Prin creativitate, perseverență și pasiunea de a aduce tehnologia mai aproape de copii, ea a reușit să transforme lecțiile obișnuite în experiențe interactive, conectate la lumea digitală. Eforturile sale au fost răsplătite la nivel național, câștigând titlul de laureată a Concursului Național „Profesor – Ambasador Digital”, o recunoaștere care aduce mândrie nu doar școlii, ci întregii comunități.

Grație pasiunii sale pentru digitalizare și efortului constant de a inova, a reușit să atingă această performanță, care confirmă că excelența în educație se naște din implicare, nu din limitele geografice, și care aduce mândrie întregii comunități.

Tighineanu Nadejda, învățătoare la clasele primare, a câștigat acest titlu, grație proiectelor sale inovatoare care îmbină știința, tehnologia, arta și programarea într-un mod accesibil elevilor de doar 9–10 ani.

Lecția care a transformat știința într-o aventură digitală

În cadrul lecției „Taigaua. Pădurile de foioase și mixte”, elevii nu au învățat doar din manual. Ei au explorat pădurile prin platforme interactive precum Canva, Wordwall și LearningApps, iar la final au programat roboți educaționali Ozobot pentru a parcurge trasee construite pe baza răspunsurilor corecte. Astfel, o lecție de științe s-a transformat într-o experiență practică de robotică și gândire algoritmică. „Copiii nu doar consumă tehnologie, ci o creează. Ei văd cum codul prinde viață în fața lor”, afirmă profesoara.

Proiectul STEAM: „Povești Digitale cu Roboți”

Proiectul care i-a adus titlul de Ambasador Digital se numește „Povești Digitale cu Roboți – PDR”. Timp de trei săptămâni, elevii au devenit: designeri de roboți (folosind forme geometrice), programatori în ScratchJr, autori de povești digitale, creatori de cărți multimedia în Book Creator, și chiar co-autori de poezii generate cu ajutorul inteligenței artificiale prin ChatGPT. Proiectul a pornit de la o problemă reală din comunitatea Sofia, iar elevii au imaginat roboți care ajută oamenii, rezolvă situații locale și devin eroi ai satului.

Provocări și impact

Deși majoritatea elevilor nu dețin calculatoare acasă, întreaga activitate s-a desfășurat în „Clasa Viitorului”, folosind resursele școlii. Lipsa echipamentelor nu a devenit o piedică, ci o motivație. Rezultatul? Elevi mai încrezători, mai creativi și capabili să înțeleagă logica din spatele tehnologiei. „Am dorit să transform elevii din utilizatori pasivi în creatori activi. Tehnologia trebuie umanizată, iar copilul trebuie să simtă că poate construi viitorul”, declară Ambasadoarea Digitală.

Educație digitală cu suflet

Succesul proiectului demonstrează că inovația nu depinde de bugete mari, ci de dedicație și viziune pedagogică. Prin integrarea roboticii, programării și inteligenței artificiale în lecțiile clasice, satul Sofia devine un exemplu că școala rurală poate fi un spațiu al excelenței digitale.

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)