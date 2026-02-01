Un sorocean amendat fiindcă a ascultat la miez de noapte muzica prea tare, dar nu a vrut să-i audă și pe polițiști

Un locuitor din municipiul Soroca a fost sancționat contravențional după ce a refuzat să respecte solicitarea poliției de a reduce volumul muzicii, deranjând liniștea publică în plină noapte. Instanța a decis aplicarea unei amenzi de 1.200 de lei, subliniind gravitatea nesubordonării față de cerințele legale ale oamenilor legii.

Incidentul a avut loc în noaptea de 21 decembrie 2025, în jurul orei 01:10, într-un apartament din centrul municipiului Soroca. Potrivit constatărilor instanței, persoana vizată nu s-a conformat cerințelor legitime ale polițiștilor aflați în exercițiul funcției, care au solicitat reducerea volumului muzicii, după ce au fost sesizate cazuri de tulburare a liniștii publice.

Ca urmare a faptei, poliția a întocmit un proces-verbal contravențional, iar dosarul a fost transmis instanței pentru examinare la începutul lunii ianuarie 2026. Cazul a fost analizat în ședință publică la Judecătoria Soroca, sediul Central. Deși atât persoana sancționată, a fost fost înștiințată despre data examinării, nu s-au prezentat în instanță.

În urma examinării probelor, instanța a constatat că fapta de nesubordonare față de cerințele legitime ale poliției a fost dovedită pe deplin. Judecătorul a încadrat juridic cazul în baza articolului 336 alineatul (1) din Codul Contravențional, care sancționează nesubordonarea cu rea-voință față de angajații Ministerului Afacerilor Interne aflați în exercițiul funcției.

Ținând cont de gravitatea faptei, circumstanțele cauzei și necesitatea corectării comportamentului contravenientului, instanța a stabilit o amendă de 24 de unități convenționale, echivalentul a 1.200 de lei. Totodată, persoanei sancționate i-a fost explicat dreptul legal de a achita jumătate din amendă dacă plata este efectuată în termen de trei zile lucrătoare de la comunicarea deciziei.

Cazul readuce în atenție problema tulburării liniștii publice în zonele rezidențiale, în special pe timp de noapte. Autoritățile reamintesc constant că respectarea normelor de conviețuire și cooperarea cu poliția sunt esențiale pentru menținerea ordinii publice și a siguranței comunității.