Murăturile, ultimul hit în lumea băuturilor alcoolice: „Gustul sărat te face să vrei încă o înghițitură”

La fiecare câțiva ani, o nouă aromă ia cu asalt lumea băuturilor alcoolice, de la miere la unt de arahide, de la chili la cafea. Unele sunt mai durabile decât altele, iar ultimul mare hit este o aromă sărată și acră: murăturile.

Datele furnizate Forbes de firma de cercetare NIQ arată că vânzările în dolari pentru băuturile spirtoase și mixerele cu aromă de murături au crescut cu 29% și, respectiv, 24% în ultimul an, potrivit Forbes.

Vânzările totale de băuturi alcoolice și mixere au crescut doar cu aproximativ 1% în aceeași perioadă de 52 de săptămâni care s-a încheiat la 6 ianuarie, ceea ce indică faptul că aroma de murături depășește cu mult performanțele pieței.

„Oamenii care iubesc murăturile adoră produsul nostru”, spune John King, fondatorul The Original Pickle Shot, într-un interviu virtual cu Forbes.

Marca, care își are originea în 2020 și a fost vândută inițial în doar două state, este de așteptat să își extindă distribuția la toate cele 50 de state în acest an, față de 30 în prezent. The Original Pickle Shot a vândut anul trecut aproximativ 200.000 de cutii în total și estimează că ar putea crește la 500.000 de cutii anual până în 2027.

„Nu este ceea ce obții când o bei din borcan. Cel mai bun lucru pe care îl obții este atunci când muști din murătură și obții acel punch și acea aromă. Asta este ceea ce reproducem noi”, spune King, pentru Forbes.

Murăturile devin gustul momentului

Murăturile invadează nu doar categoria băuturilor alcoolice, ci și industria alimentară și a băuturilor în general, cu noi gustări cu aromă de murături lansate de Goldfish, Lay’s și Doritos în ultimii ani.

Experții spun că cei care iubesc murăturile ca aromă tind să fie extrem de loiali profilului.

În toamna anului trecut, vedeta pop Dua Lupa a generat rumoare pe rețelele de socializare atunci când a distribuit un videoclip TikTok cu modul ei preferat de a bea Diet Coke, care includea adăugarea de murături și suc de ardei iute.

King spune că povestea de origine a mărcii sale este legată de Pickles Pub din Ocean City, Maryland, unde barul vindea până la 100.000 de shot-uri cu aromă de murături în fiecare an.

„Unul dintre sloganurile pe care le-am creat de la bun început a fost. Există sodiu în saramura de murături și nu ne-am ascuns de asta”, spune King.

Cum au intrat murăturile în compoziția cocktailurilor

Tendința apare și în baruri precum NoMad London, deținut de Sydell Group, care a creat martini-ul Walter Gibson din gin, vodcă, vermut și garnisit cu legume murate.

Cocktailul Celine Dijon, de asemenea din meniul de băuturi al NoMad, este realizat cu sherry, suc de dovleac și muștar murat și bulion de ciuperci.

„Servim Gibson cu o varietate de murături de sezon făcute cu lichidul nostru de murături care are o bază balsamică albă. Nu numai că aciditatea murăturilor taie bogăția cocktailului, dar și gustul sărat îmbunătățește băutura și te face să vrei încă o înghițitură”, spune Leo Robitschek, vicepreședinte pentru alimente și băuturi la operatorul de ospitalitate Sydell Group.

În următoarele săptămâni, marca de amestecuri pentru cocktailuri Zing Zang va începe să expedieze către comercianții cu amănuntul un amestec bloody mary cu aromă de murături de mărar, bazându-se pe eforturile din ultimii ani de a oferi arome mai noi și mai la modă.