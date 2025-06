Dezmințirea adevărului: masterclass de la Consiliul Raional Soroca

La 12 iunie, de ziua comemorării primului val de deportări sovietice din 12-13 iunie 1941 publicam un articol în care menționam că autoritățile raionale nu au făcut timp de un an (la fel ca și în ceilalți) nimic palpabil pentru edificarea monumentului victimelor represiunilor sovietice.

Deși atunci când am scris articolul reprezentanții Consiliului Raional Soroca au evitat să-mi răspundă la întrebările la acest subiect, dar după aceasta au publicat o nouă dezmințire, care devine tradițională. O publicăm integral mai jos:

„În conformitate cu Legea nr.192/2011 monumentelor de for public, Hotărârii Guvernului nr.721/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea concursului de selectare a autorului monumentului de for public sau al operei comemorative de război, Consiliul Raional Soroca în anul 2024 la inițiativa Asociației Obștești „Supraviețuitorii Represiunilor și Deportărilor”, a aprobat decizia nr.4/19 din 04.07.2024 cu privire la edificarea monumentului de for public „În memoria victimelor represiunilor politice și deportărilor”, cât și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a autorului monumentului de for public „În memoria victimelor represiunilor politice și deportărilor”. În conformitate cu Regulamentul menționat, cel puțin 1/3 din membrii comisiei trebuie să fie specialiști în domeniul sculpturii și un arhitect atestat în domeniul patrimoniului arhitectural-artistic.