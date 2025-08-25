Puține lucruri au o valoare mai mare pentru o familie decât pacea. Fie că vorbim de părinții care își trimit copiii la școală sau de oamenii care lucrează pământul și își cresc gospodăria, toți avem nevoie de siguranță. Fără liniște și stabilitate nu putem construi un viitor.

De multe ori, nu ne gândim la pace zi de zi, dar lipsa de conflicte armate vine, inclusiv, din decizii politice importante. După secole de războaie în Europa, în urmă cu peste 70 de ani, a apărut un proiect politic unic: Uniunea Europeană. Acest proiect și-a asumat o misiune clară – să se asigure că statele europene nu se mai luptă unele împotriva altora. Și astăzi, istoria ne confirmă: în Uniunea Europeană pacea este păstrată neîntrerupt. Oamenii din țările membre trăiesc fără frica războiului, iar resursele statelor sunt direcționate către dezvoltare, nu către conflicte.

Pentru cetățenii din Republica Moldova, în schimb, realitatea este mai complicată. Avem în memorie ocupații și deportări, iar acum, la graniță, un război care zguduie tot continentul și liniștea din casele noastre. Toate aceste lucruri ne arată că viitorul nostru depinde de alegerile pe care le facem. Și dacă comparăm parcursul țărilor membre ale Uniunii Europene cu situația din Moldova, putem înțelege mai clar de ce integrarea europeană este calea corectă pe care trebuie să mergem, ca să fim în siguranță și bunăstare.

Țările care au aderat la Uniunea Europeană au cunoscut progrese majore. România, de exemplu, după 2007, a beneficiat de miliarde de euro investiți în drumuri, spitale, școli și agricultură. PIB-ul s-a multiplicat de câteva ori, iar calitatea vieții oamenilor s-a ridicat vizibil. Azi, în multe sate din România există apă curentă, școli dotate cu echipamente moderne, drumuri asfaltate și servicii medicale la standardele europene. Ungaria, Polonia, Slovacia – toate au transformat pacea și stabilitatea aduse de UE în progres economic și social.

Legătura dintre pace și dezvoltare nu mai trebuie demonstrată. Atunci când un stat nu își cheltuie resursele pe conflicte, poate investi în școli, spitale, drumuri și locuri de muncă. Atunci când oamenii nu trăiesc în frică, pot munci, pot construi și inova. Aceasta este lecția europeană: pacea aduce prosperitate.

În Uniunea Europeană, oamenii trăiesc în bună înțelegere, având libertatea de a-și păstra tradițiile și identitatea națională. Această unitate în diversitate este un exemplu pentru Moldova, unde societatea a fost adesea divizată artificial, inclusiv de forțe politice interne.

Uniunea Europeană ne arată că pacea înseamnă nu doar stabilitate, ci și progres. De aceea, pentru Moldova, integrarea europeană nu este doar o alegere economică, ci una de dezvoltare. Spre deosebire de statele membre, care pot conta pe solidaritatea și securitatea colectivă a UE, Moldova rămâne încă vulnerabilă.

Aderarea la Uniunea Europeană nu înseamnă renunțarea la identitatea noastră, ci consolidarea ei într-o familie de state care respectă libertatea, demnitatea și drepturile omului. Înseamnă o Moldovă unde viitorul copiilor noștri este protejat , unde putem trăi fără teamă și unde munca noastră aduce roade mai bune. Alegerea europeană este, în fond, alegerea păcii. Și, odată ce vom face acest pas, vom putea spune cu încredere: Moldova este parte din Europa unde pacea, siguranța și bunăstarea sunt garantate.