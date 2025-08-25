Drochia și-a sărbătorit ziua alături de producători locali și regionali

Pe parcursul a două zile, 23–24 august, la Drochia s-a desfășurat cea de-a VIII-a ediție a expo-târgului universal de vară „Drochia – de Ziua Ta”, organizat de Primăria orașului Drochia și filiala Soroca a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

 

Zeci de producători autohtoni din Drochia și regiune și-au prezentat bunurile, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi, gusta și procura produse variate. Atmosfera de sărbătoare a adunat împreună comunitatea și a transformat evenimentul într-o adevărată platformă de promovare pentru afacerile locale.
Astfel de expo-târguri au devenit deja o tradiție la Drochia, contribuind la susținerea producătorilor locali și la consolidarea legăturii dintre aceștia și consumatori.

 


