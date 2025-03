Mihaela Ciobanu: ,,Am venit la jurnalism pentru că vorbesc mult, dar am rămas pentru a învăța să ascult ce au de spus ceilalți”

Mihaela Ciobanu are 21 de ani și vine din satul Tătărăuca Veche, raionul Soroca. Astăzi, își urmează visul de a deveni jurnalistă, fiind studentă în ultimul an la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Dincolo de cursuri, se implică activ în Asociația Studenților Jurnaliști și face voluntariat în cadrul proiectului studențesc „Incubator Radio” la Radio România Iași. Îmbinând studiul teoretic cu experiența practică, Mihaela reușește să crească profesional și să-și contureze propriul stil jurnalistic.

Dorința Mihaelei de a deveni jurnalistă s-a născut încă din anii de școală, când a descoperit plăcerea de a comunica, de a se implica în evenimente și de a cunoaște oameni noi. Cu timpul, a început să urmărească mai atent activitatea jurnaliștilor și a realizat că și-ar dori să aducă la lumină povești neștiute, să intervieveze oameni din medii diferite și să contribuie la o informare corectă a publicului.

„Anul trecut, când mi-am scris descrierea pentru CuzaNet (agenția de presă a universității, unde am făcut practică timp de un an), am spus: Am venit la jurnalism pentru că vorbesc mult, dar am rămas pentru a învăța să ascult ce au de spus ceilalți. Chiar dacă acum această frază nu mi se mai pare foarte inspirată, cred că păstrează un sâmbure de adevăr. La început, mă atrăgea ideea de a vorbi la microfon și de a avea mereu un cuvânt de spus. Pe parcurs, însă, am înțeles că jurnalismul nu este doar despre a vorbi, ci mai ales despre a asculta, a înțelege și a transmite informații corecte și relevante. Astăzi, înțeleg mult mai bine responsabilitatea pe care o presupune această meserie și rolul pe care îl are în societate”, mărturisește Mihaela.

Când a venit momentul să-și aleagă facultatea, Mihaela a optat pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași datorită accentului pus pe partea practică a studiului.

„Sunt o mulțime de oameni de presă buni în România care au pornit de la Iași. În al doilea rând, Iașul este un oraș studențesc cu o atmosferă aparte, iar distanța față de casă a fost, de asemenea, un avantaj. Pot reveni rapid și ușor acasă oricând am nevoie”, spune ea.

La Radio România Iași, Mihaela face voluntariat în cadrul proiectului studențesc „Incubator Radio”, unde, alături de alți trei colegi de la jurnalism, învață direct de la profesioniști și are ocazia să experimenteze toate aspectele radioului, de la emisie la producție.

„Adevărul este că îmi doream să explorez lumea radioului, să descopăr magia sunetului și să înțeleg cum poți transmite emoție doar prin voce. Norocul face că o simplă vizită la radio în calitate de reprezentant al Asociației Studenților Jurnaliști din care fac parte s-a transformat într-un proiect care mi-a oferit ocazia de a învăța de la oameni dedicați, pentru care radioul nu este doar un loc de muncă, ci o adevărată pasiune”, povestește Mihaela.

Deoarece această activitate este una de voluntariat, nu îi afectează programul de la facultate.

„Merg câteva ore pe săptămână, în funcție de timpul disponibil, astfel încât să reușesc să îmbin studiile cu experiența practică”, explică ea.

La radio, se implică în diverse activități: realizează relatări despre evenimente importante din Iași și regiunea Moldovei, participă ocazional în matinal alături de colegi, unde este coprezentatoare, și face interviuri cu tineri sau persoane interesate de studenți. În plus, învață aspecte tehnice legate de producție, editare audio, dicție și pronunție, pentru a înțelege cum funcționează radioul dincolo de microfon.

Cele mai memorabile experiențe jurnalistice de până acum sunt legate de activitatea sa la CuzaNet. Acolo a scris multe știri, a învățat ce înseamnă să alergi zile întregi pentru o declarație și să bați la multe uși pentru a obține informația necesară, a lucrat la relatări, interviuri, reportaje și chiar un documentar.

„Materialul meu de suflet rămâne reportajul Valea cu o singură copilărie, despre satul Valea, de la noi, din raionul Soroca, unde trăiește un singur copil. A fost o experiență emoționantă, care mi-a confirmat puterea poveștilor autentice”, spune Mihaela.

Experiența la radio i-a oferit lecții valoroase, diferite de cele învățate la facultate.

„Am învățat să fiu mai spontană, să mă adaptez rapid situațiilor neprevăzute și să transmit un mesaj clar într-un timp foarte scurt. De asemenea, am realizat cât de important este tonul vocii și felul în care prezinți un subiect, nu doar informația în sine. Experiența aceasta îmi oferă o mai bună înțelegere a dinamicii unei redacții, a modului în care se construiește o emisiune radiofonică și a colaborării dintre jurnaliști și tehnicieni”, adaugă ea.

Pentru Mihaela, jurnalismul înseamnă curiozitate, responsabilitate și dorința de a aduce informația corectă în fața publicului.

„Este o profesie care te obligă să fii mereu atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău și să cauți adevărul, chiar și atunci când acesta nu este comod. Jurnalistul nu doar informează, ci și educă, provoacă gândirea critică. Într-o lume a dezinformării, un jurnalist trebuie să fie un filtru de încredere, capabil să analizeze, să verifice și să explice realitatea într-un mod clar și echilibrat”, consideră Mihaela.

În ceea ce privește revenirea la Soroca ca jurnalistă, nu exclude această posibilitate, dar deocamdată nu se vede făcând acest pas.

„Admir enorm munca celor care fac presă locală. Jurnalismul local este extrem de important, pentru că oamenii din comunități mai mici trebuie să fie informați despre deciziile luate la nivel local și despre problemele care îi afectează direct”, spune ea.

În viitor, își dorește să contribuie la dezvoltarea jurnalismului din Republica Moldova, dar încă explorează diverse forme ale acestei profesii pentru a descoperi ce i se potrivește cel mai bine.

„Încă sunt în căutarea drumului meu în jurnalism și încerc să experimentez cât mai multe lucruri pentru a înțelege ce mi se potrivește cel mai bine. Îmi doresc să învăț cât mai mult și să acumulez experiență, astfel încât să pot face jurnalism de calitate, oriunde m-aș afla”, mărturisește Mihaela.