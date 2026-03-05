Memoria care ne uneşte, lecția care ne responsabilizează

Sunt momente care nu se planifică cu săptămâni înainte, dar care rămân gravate în conștiință pentru mult timp. Cel trăit săptămâna aceasta la Biblioteca Publică Șuri a fost unul dintre ele. Într-o sală simplă, între rafturi cu cărți și tăcerea atentă a tinerilor, trecutul a prins din nou glas, ca o lecție nerostită, dar profund simțită.

Elevii clasei a VII-a, însoțiți de profesoara Lilia Chiriac, gimnaziul „Viorel Ciobanu”, au pășit pragul bibliotecii cu acel amestec de curiozitate și reticență specific vârstei, mai ales atunci când se confruntă cu un subiect incitant. La început, privirile lor căutau răspunsuri, iar liniștea părea apăsătoare. Dar, pe măsură ce întâlnirea a prins viață, ceva s-a schimbat. Curiozitatea a rămas, reticența a dispărut.

Invitatul de onoare, Alexandru Gociu, luptător al războiului din Transnistria și fost locotenent-colonel de poliție, nu a venit cu un discurs pregătit și nici cu fraze solemne. A venit cu amintiri. Cu imagini. Cu o durere așezată încet peste ani, dar încă vie. A vorbit simplu, omenește, despre frică, despre camaraderie, despre pierderi și despre puterea de a merge mai departe.

Și cu speranța că, dacă tinerii de azi vor înțelege ce s-a întâmplat, poate nu va trebui ca ei să trăiască ceva asemănător.

Fiecare cuvânt a căzut greu și adevărat, iar elevii au ascultat altfel decât la o lecție obișnuită. Nu mai era istorie din manuale, ci istorie trăită, spusă de cineva care a fost acolo. În ochii lor se citea respectul, iar întrebările au venit firesc, din dorința sinceră de a înțelege.

Întâlnirea nu a fost doar o lecție despre trecut, ci una despre pace, responsabilitate și memorie. Despre datoria de a nu uita. Iar biblioteca s-a dovedit a fi, încă o dată, mai mult decât un spațiu al lecturii – un loc al dialogului, al întâlnirilor care formează caractere și leagă generații.

Războiul nu este ceva din cărți. Este ceva care trăieşte în oameni, în fiecare decizie pe care o iau, în fiecare zi, când aleg să fie buni față de alții, – menționează Alexandru Gociu, participant la Războiul din Transnistria.

Războiul din Transnistria, conflict armat din 1992, rămâne una dintre rănile nevindecată ale istoriei recente a Republicii Moldova. Mii de familii afectate, sute de vieți pierdute, o generație marcată pentru totdeauna. Şi totuşi, pentru mulți tineri de azi, el este mai degrabă o dată într-un manual decât o experiență reală pe care o pot simți. Tocmai de aceea, întâlnirile ca cea de la Biblioteca Publică Şuri sunt esențiale. Ele transformă data în destin uman, cifrele în fețe, iar istoria în lecție de viață. Când un om care a trăit conflictul stă față în față cu un tânăr şi vorbește sincer, ceva se transformă în el. Ceea ce a surprins cel mai mult în această întâlnire a fost tăcerea elevilor. Nu tăcerea indiferenței, ci tăcerea celui care ascultă cu tot sufletul. Au urmat întrebări sincere, priviri grave, câteva lacrimi în colțul ochilor. Generația de azi nu este indiferentă, așa cum uneori suntem tentați să credem. Are nevoie să fie întâlnită acolo unde o doare adevărul.

Profesoara Chiriac Lilia a creat cadrul perfect pentru această întâlnire, pregătind elevii să vină nu ca simpli spectatori, ci ca participanți activi la un dialog intergenerațional. Implicarea sa reflectă credința că educația pentru pace începe în sala de clasă, dar se desăvârșește în astfel de spații de dialog autentic.

Curajul de a asculta adevărul, oricat de dureros ar fi el, este primul pas spre înțelepciune. Acești tineri au arătat acest curaj, – ne spune Lilia Chiriac, profesoară de limba rusă.

A vorbi despre Războiul din Transnistria nu este ușor, există tentația de a lăsa trecutul în urmă, de a privi înainte şi de a pretinde că rănile se vindecă de la sine. Dar cei care au trăit acele evenimente știu că memoria nu este o povară, este o formă de respect față de cei care nu mai sunt, şi o obligație față de cei care vin după noi. Biblioteca Publică Şuri a devenit, în această zi, mai mult decât un loc al cărților. A devenit un loc al mărturiei, un spațiu unde vocea unui om care a supraviețuit a atins conștiința unor tineri care vor deveni, la rândul lor, păstrători ai acestei memorii.

Astfel de întâlniri nu sunt doar evenimente comemorative. Sunt acte de educație civică, sunt momente în care o comunitate își reafirmă valorile, își onorează eroii şi își încredințează viitorul unor tineri capabili să-l poarte cu demnitate.

Biblioteca Publică Şuri mulțumește tuturor celor care au făcut posibilă această întâlnire: domnului Alexandru Gociu, pentru curajul de a mărturisi, doamnei Chiriac Lilia, pentru înțelepciunea de a aduce tinerii acolo unde istoria vorbește viu şi elevilor clasei a VII-a, pentru atenția şi sensibilitatea lor. Atunci când tinerii ascultă istoria, viitorul devine mai sigur.

Poate că astfel de momente nu se pot planifica. Dar tocmai prin sinceritatea lor rămân vii, ca niște semne discrete în suflet, amintindu-ne că istoria nu este departe – ea trăiește printre noi, în oamenii care au curajul să o povestească.

Doinița STAMATI, directoarea Bibliotecii Publice Șuri , corespondentă VIP HTSJ (filiala Șuri)