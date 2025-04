Mărturii terifiante despre crima dublă din Slobozia-Vărăncău / VIDEO

Și-a omorât soția și soacra cu o deosebită cruzime, apoi s-a strangulat. Este cazul care a îngrozit o țară întreagă. Sora femeii decedate, Irina Mironov, din satul Soloneț, raionul Soroca, a povestit în cadrul emisiunii „Femeile nu tac” cu Adrian Prodan mai multe detalii despre tragedie.

Cu câteva zile înainte de omor, Irina Mironov împreună cu sora ei Salomeea au mers la Camenca pentru a-și salva fiica (Marcela) din mâinile soțului său. Așa cum Salomeea obișnuia să vorbească cu Marcela în fiecare zi, ea a început să-și facă griji când, de ceva timp, fiica sa nu mai răspunde la telefon, transmite stiri.md

„Relația dintre soțul ei și ea s-a agravat în ultimul timp. El era gelos, îi verifica telefonul și o bătea. El era violent și puteai să te aștepți de la el la orice. (…) El a vrut să taie țeava de gaz ca să moară amândoi împreună. Apoi a închis-o în casă și i-a luat telefonul. Deja a doua zi, la cererea ei, soțul i-a dat voie să meargă în parc, i-a dat telefonul și noi de acolo și am luat-o. Ea ne-a sunat și ne-a spus să venim mai repede că el o urmărește. Noi am luat-o chiar din parc așa cum era, fără nimic, cum a ieșit din casă. Soțul ei ne-a văzut mașina și ne-a urmărit până la vamă. Și a început a striga „răpire”, adică ca și cum noi am fi furat-o pe Marcela. (…) Cu o seară înainte, el a pus-o ca la răstignire și a controlat-o. I-a găsit documentele în sân. Pașapoartele și cardul le-a luat. Inițial a vrut să le dea foc, dar pe urmă nu știu ce a făcut cu ele. Ea a lăsat la mama sa buletinul biometric moldovenesc, noi pe el l-am luat și în baza lui a putut să treacă vama. El ne urmărea. A început o luptă. El ne punea mașina în față ca să nu putem trece. Nu puteam să chem Poliția din Transnistria că nu prindea telefonul. Am cerut ajutor de la Poliția de Frontieră și spunea că acuș va veni, dar nimeni nu a venit”, povestește Irina.

Într-un final, femeia a reușit să alerteze Poliția, însă ei deja se aflau într-o altă localitate, unde au și fost opriți de oamenii legii. „Pe Marcela și soțul ei i-au luat la Florești. Ulterior, au adus-o la mama ei, Salomeea. Bărbatului i-au pus amendă și interdicție de a trece vama”, spune Irina.

Totuși, bărbatul a reușit să treacă frontiera. Mai mult, acesta și-a cerut femeia acasă, amenințându-și soția și mama cu moartea dacă nu vor face așa cum zice el.

„El le-a zis că le va tăia gâtul. Așa și le-a zis. Sora mea l-a alungat și peste cinci zile el a venit cu cuțitul pregătit. Nu este cuțitul din bucătăria surorii mele. El era pregătit. Le-a urmărit prin Soroca. Abia când erau în rutieră, Marcela a recunoscut mașina lor. El a parcat mașina aproape de casa surorii mele și a stat acolo toată noaptea. Nu înțeleg de ce Marcela nu a sunat la Poliție”, își amintește femeia, menționând că tragedia putea fi evitată dacă oamenii legii ar fi fost anunțați de prezența lui.

„Sora mea a ieșit să dea drumul la păsări și a văzut mașina lui la poartă. S-a gândit ca să nu intre și să ia cheile, le-a luat cu ea. El așa și a făcut. A intrat în casă și a început să o impună pe Marcela să meargă acasă. A început să o bată și, în timp ce mama ei a intrat în casă, el o lovea. A sărit și sora în ajutor. (…) În camera ceea era o grozăvie. Era împroșcat cu sânge pe pereți. De parcă ai vărsa o căldare cu sânge pe pereți, așa era. Le-a tăiat gâtul la urmă ca să se convingă că ele sunt moarte. După atâtea lovituri cu cuțitul în cap, le-a tăiat și gâtul. Marcela presupunem că a murit prima, că nu era schimbată la față. Cred că a fost lovită și cu picioarele, fiindcă tot corpul era vânăt. Mâinile rupte, degetele rupte, capul găurit, gâtul tăiat. Când i-a tăiat gâtul surorii mele, ea era încă vie, fiindcă sângele a ajuns până în pod. A împroșcat toți pereții. Sora era cu nasul rupt. Ele se apărau că erau și cu mâinile tăiate de cuțit. Marcela a fost înjunghiată și în spate. Avea găuri în cap, în frunte”, relatează mătușa și sora femeilor ucise.

Scena plină de groază a fost descoperită de un bărbat care le ajuta prin gospodărie. Potrivit lui, femeile stăteau una peste alta, într-o baltă de sânge, iar făptașul deja fugise de la locul crimei.

„El, după ce le-a omorât, s-a întâlnit cu o soră de-a mea. El se ducea spre Camenca și a aruncat cuțitul pe fereastră. Niște băieței au văzut cuțitul plin de sânge și l-au dat la Poliție. (…) Noi am declarat că el ar putea să fie cel care le-a omorât, mai ales că el le-a amenințat”, povestește Irina, vorbind și despre o listă cu femeile pe care bărbatul intenționa să le omoare.

„A fost o listă cu femei despre care el zicea că îi vor răul. El voia să se răzbune pe ele. În acea listă erau Marcela, Salomeea, eu, încă niște surori de-ale noastre, colegi de lucru”, spune femeia.

Soțul Marcelei a fost dat în urmărire, însă peste ceva timp a fost găsit strangulat în grădina mamei sale.

„La poarta mamei lui a fost pus un sicriu cu capacul închis. Nimeni nu se apropia să își ia rămas-bun. Noi ne întrebam de ce a fost cu capac. Poate el nici nu-i acolo. O femeie ne-a sunat și ne-a întrebat: „Dar voi știți că el este viu? El și-a luat documentele și a plecat în Ucraina”. Atunci noi l-am rugat pe fiul cel mic al Marcelei să treacă pe la bunica lui, să se adeverească că el este mort. Să meargă pe la Poliție și să se intereseze. El ne-a trimis fotografii cum el stă spânzurat. Fotografii cum stă în sicriu pe marginea gropii. Și într-adevăr e el. Suntem împăcate că nu au suferit și ceilalți.”

În cele din urmă, Irina Mironov a venit cu un sfat către femeile care au parte de violență în familie: „Nu credeți în vorbe deșarte. Omul care te iubește nu te terorizează, nu te bate, nu te duce la moarte. El te iubește din suflet”.

Amintim că, la 25 martie, două cadavre au fost depistate într-o locuință din localitatea Slobozia-Vărăncău, raionul Soroca. Potrivit Poliției, victimele, o femeie de 75 de ani și fiica sa de 55 de ani, aveau multiple plăgi și semne evidente de moarte violentă. Bărbatul care și-ar fi ucis cu sânge rece soacra și soția și-ar fi pus capăt zilelor. Acesta a fost găsit strangulat în extravilanul unei localități din Camenca.