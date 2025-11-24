Mama Axeniei Manoli solicită ajutor în aceste zile grele

După câteva zile de la tragedia în care s-a aflat că Axenia Manoli, în vârstă de 31 de ani, originară din Soroca și stabilită de câțiva ani în Italia, a fost găsită fără viață într-o zonă cu vegetație de lângă via di Santa Maria del Monte, în apropierea localității Cave, mama tinerei a publicat un mesaj tulburător pe rețelele sociale. În rândurile scrise, femeia cere sprijin pentru a putea face față greutăților acestei perioade.

Moartea Axeniei a provocat un val de tristețe în rândul cunoscuților, iar familia trece prin momente foarte grele. Mama ei spune că durerea este copleșitoare și că sprijinul oamenilor o ajută să reziste. În mesajul postat pe Facebook, femeia le-a mulțumit tuturor celor care au fost aproape de familie.

„Dragi prieteni, cunoscuți și toți cei care nu rămâneți indiferenți. Eu, sunt mama răposatei Axenia, vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul acordat în acest moment extrem de dificil pentru familia noastră. Dacă doriți să oferiți un oarecare ajutor financiar, vă rog să-mi scrieți un mesaj în privat. Vă voi oferi toate informațiile necesare. Vă mulțumim pentru bunătate, implicare și susținere.” – scrie Aliona Marin.