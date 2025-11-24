Accident rutier în apropiere de satul Șeptelici: Două persoane au ajuns la spital

Poliția din Soroca a fost sesizată în această dimineață, în jurul orei 07:40, despre producerea unui accident rutier în apropierea satului Șeptelici.

Din primele cercetări, s-a stabilit că o femeie de 53 de ani, conducând un automobil de marca Ford, ajunsă în intersecție, nu ar fi acordat prioritate unui automobil de marca Toyota, condus de un tânăr de 24 de ani, care circula regulamentar pe drumul cu prioritate, intrând în coliziune cu acesta.

În urma impactului, șoferița Fordului a avut nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, doi pasageri din Toyota, o femeie de 36 de ani și un tânăr de 20 de ani, au suferit traumatisme și au fost transportați la spital pentru îngrijiri.

Totodată, poliția din Soroca continuă investigarea circumstanțelor producerii accidentului.

Informațiile au fost confirmate de Svetlana Talpă, ofițer de presă al Inspectoratului de Poliție Soroca.