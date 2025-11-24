Copiii de la cercul „Micul Actor” au adus zâmbete și bucurie la IET nr. 17 „Cheița de Aur” / GALERIE FOTO

De către
Dorina Cioca
-
0
48

Recent, micii artiști din grupa a II-a a cercului „Micul Actor” au pășit cu emoție în sala grădiniței nr. 17 „Cheița de Aur”, fiind întâmpinați de cei mai calzi spectatori: copiii de la grădiniță. Vizita a fost un prilej de bucurie și apropiere, consolidând colaborarea dintre cele două instituții.

Gazdele au creat o atmosferă primitoare și au oferit sprijin deplin, contribuind la succesul evenimentului. Cu zâmbete și multă energie, micii actori au prezentat povestea „Gogoașa”, captând atenția și emoțiile celor mici. Sala s-a transformat într-un spațiu plin de povești și râsete.

Evenimentul a fost mai mult decât un spectacol. A fost o lecție despre prietenie, colaborare și bucuria de a crește împreună.


  • ETICHETE
  • DC
Articolul precedentAccident rutier în apropiere de satul Șeptelici: Două persoane au ajuns la spital
Dorina Cioca
Dorina Cioca

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.