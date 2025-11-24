Copiii de la cercul „Micul Actor” au adus zâmbete și bucurie la IET nr. 17 „Cheița de Aur” / GALERIE FOTO

Recent, micii artiști din grupa a II-a a cercului „Micul Actor” au pășit cu emoție în sala grădiniței nr. 17 „Cheița de Aur”, fiind întâmpinați de cei mai calzi spectatori: copiii de la grădiniță. Vizita a fost un prilej de bucurie și apropiere, consolidând colaborarea dintre cele două instituții.

Gazdele au creat o atmosferă primitoare și au oferit sprijin deplin, contribuind la succesul evenimentului. Cu zâmbete și multă energie, micii actori au prezentat povestea „Gogoașa”, captând atenția și emoțiile celor mici. Sala s-a transformat într-un spațiu plin de povești și râsete.

Evenimentul a fost mai mult decât un spectacol. A fost o lecție despre prietenie, colaborare și bucuria de a crește împreună.

Foto: Ludmila Talmazan 1 de 19