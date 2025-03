Locuințe sociale în Soroca: Cum trăiesc cele aproape 70 de familii care au primit în folosință un apartament de la stat

Primul oraș din țară unde au fost construite locuințe sociale este Soroca. În prezent, în municipiu sunt două blocuri cu nouă etaje unde locuiesc 69 de familii. Apartamentele sunt destinate tinerilor specialiști din domenii precum educație sau sănătate, transmite radiomoldova.md

Printre beneficiarii de locuință socială se numără și Mariana Bujor care trăiește într-un apartament cu trei camere împreună cu cei patru copii. Este educatoare la Grădinița nr.17 din Soroca. Inițial a locuit împreună cu soțul în chirie. După apariția primilor doi copii, tânăra familie nu a mai avut posibilitatea să adune bani ca să-și procure propria locuință.

„În 2016 a apărut inițiativa din partea Consiliului Raional ca tinerii specialiști care lucrează în domeniul educației, sănătății să beneficieze de locuințe sociale și am apelat și noi la acest proiect și am fost selectați ca să primim un acoperiș deasupra capului”, povestește educatoarea.

Familia Bujor a început să locuiască în acest bloc din 2017. Apartamentul a devenit nu doar un spațiu de trai, dar și un simbol al unui viitor mai sigur.

„Noi cu ce bănuți am mai avut, am apelat la credit și am procurat mobilă ca să mobilăm cât de cât locuința. Să nu fost acest proiect, nu știu cât mai era să ținem piept ca să mai locuim în chirie și să nu lăsăm serviciul de bază și să plecăm peste hotare ca să putem asigura un viitor copiilor”, spune Mariana Bujor.

Locatarii casei sociale plătesc lunar pentru chirie până la 1400 de lei, în funcție de suprafața apartamentului.

„Raionul achită anual 2,6 milioane de lei, dintre care 50 la sută sunt din partea beneficiarilor. Beneficiază familiile cu mulți copii, copii invalizi, tineri angajați cu vârsta de până la 35 de ani”, menționează președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac.

În prezent, în blocul social mai sunt trei apartamente libere. Clădirea a fost dată în exploatare în anul 2017. Proiectul a avut un cost de aproape 980 de mii de euro.

450 de locuințe publice vor fi construite sau reabilitate în cadrul proiectului „Locuințe publice III”. De acestea vor beneficia în jur de 1600 de persoane. Un acord de colaborare în acest sens a fost semnat vineri de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și cel al Muncii și Protecției Sociale.