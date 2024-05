Lidia Panici din Vărăncău, laureată la Gala din Domeniul Culturii / GALERIE FOTO

Lidia Panici, conducătoarea artistică a ansamblului folcloric „La Izvoare” din satul Vărăncău, raionul Soroca, a devenit astăzi laureată în cadrul Galei din domeniul Culturii. Cu acest prilej, am rugat-o să ne povestească despre activitatea sa și despre parcursul artistic și repertoriul ansamblului, pe care îl conduce.

”Ansamblul a fost fondat de familia Cazacu și a primit statutul de colectiv model în 2002. Toate membrele ansamblului nostru sunt femei simple, de la țară, care iubesc folclorul. Atestându-ne ca colectiv model, am început a avea și anumite obligațiuni: să ne îmbrăcăm corect, să alegem repertoriul care trebuie, cum să ne purtăm pe scenă, să participăm la toate festivalurile organizate în raion”, ne povestește Lidia Panici.

Festivalurile-concurs sunt adevărate provocări, necesitând muncă intensă pentru pregătirea expozițiilor și a repertoriului. Ansamblul „La Izvoare” unde merg, de acolo se întorc doar cu premii mari și se bucură mult că sunt menționate mereu.

„Cel mai memorabil a fost festivalul „La Cuptorul cu Plăcinte” unde am luat premiul mare, apoi am fost invitați la un festival foarte cunoscut la Lalova, Rezina. Ne-am pregătit mult și de festivalul „Pe-un picior de plai” – am adunat informații despre tradițiile și obiceiurile de Sfântul Gheorghe legate de oierit, pentru că la noi în sat sunt câteva stâne. La Șolcani, la „Festivalul Plăcintelor”, trebuia să pregătim un obicei mai special. Am arătat cum se umple borșul și am servit pe toți cu sticle cu borș acru de Vărăncău, fapt pentru care am luat din nou premiul mare. La Festivalul etniilor am arătat obiceiul – ”deshobotatul miresei”, văzută ca un obicei care la sfârșitul nunții dezbracă mireasa”, relatează doamna Panici.

Activând în calitate de educator de muzică la grădiniță, femeia a descoperit copii talentați și a decis să formeze un grup care să evolueze alături de maturi. Prima lor apariție publică a fost la emisiunea „În grădina dorului,” moderată de Tamara Coșciug. De atunci, ansamblul a participat la numeroase evenimente locale și regionale.

„Repetițiile au loc de trei ori pe săptămână, dar cel mai mult sâmbăta și duminica, pentru că în cursul săptămânii lumea are de lucru, iar copiii mai frecventează și școala muzicală. Avem repertoriu pentru orice sărbătoare. Participăm la toate evenimentele din sat dedicate anumitor sărbători. De exemplu, anul trecut, noi am avut 24 de evaluări, iar anul aceste le dorim și mai mult. Vreau să vă spun că prin noi trec toate sărbătorile”, menționează Lidia Panici.

Repertoriul ansamblului este ales cu grijă, ținând cont de tema sărbătorilor și de tradițiile locale. Au un caiet de folclor, carte de folclor al lui Dumitru Blajinu și se mai întâmplă că fură câte un cântec de la alte ansambluri. „Am un sfat pentru cei care sunt talentați și doresc o schimbare. Dacă îți place ce faci și mai ales dacă ai cu cine – se primește totul foarte frumos.”

Câștigarea premiului în domeniul patrimoniului cultural imaterial reprezintă o mare realizare pentru Lidia Panici, dar ea recunoaște că acest succes nu ar fi fost posibil fără sprijinul ansamblului „La Izvoare.” „Le mulțumesc fiecărui membru, de la cea mai micuță Sănduța de 5 anișori până la cea mai în vârstă doamnă de aproape 70 de ani care îmi spunea – „Tu să mă alungi că eu nu mă duc. Nu mă las de ansamblu,”.