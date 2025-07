Lecțiile din spatele bullyngului școlar. mii de profesori nu disting hărțuirea de conflictele obișnuite între elevi

nLa doi ani de la aprobarea Metodologiei de prevenire și combatere a bullyingului în instituțiile de învățământ, datele oficiale indică o creștere alarmantă a numărului de cazuri raportate. Totuși, specialiștii atrag atenția că cifrele nu oferă o imagine completă. Tendința ascendentă este explicată și prin faptul că societatea este mai deschisă și mai pregătită să distingă și să semnaleze astfel de cazuri.

Datele consultate de portalul Anticoruptie.md arată și o altă realitate: doi din 10 profesori și psihologi școlari din Republica Moldova nu identifică corect comportamentele asociate bullyingului. Raportat la dimensiunea personalului din sistem, acest procent înseamnă că peste 5.000 de persoane-cheie din educație pot trece cu vederea sau interpreta eronat astfel de cazuri. În plus, există situații în care instituțiile evită să raporteze incidentele, din dorința de a nu afecta imaginea școlii. Însă, dincolo de fiecare caz trecut sub tăcere, se află un copil real, care riscă să rămână fără sprijinul de care are nevoie cel mai mult… CITIȚI materialul integral pe anticoruptie.md