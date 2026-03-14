Jurnalistul Mihail Sirkeli cere autorităților centrale reformarea radicală a sistemului electoral din UTA Găgăuzia. Petiția, susținută de mii de persoane

Fondatorul Nokta.md, jurnalistul Mihail Sirkeli, a adresat președintei Maia Sandu, dar și conducerii Parlamentului și Guvernului, o Petiție, în care cere ca autoritățile statului să recurgă la o reformă radicală a sistemului electoral din UTA Găgăuzia. Apelul a fost semnat de mii de persoane.

Jurnalistul reamintește că organizarea alegerilor ordinare în Adunarea Populară a Găgăuziei nu este posibilă în situația actuală, deoarece cadrul legal al UTA Găgăuzia, care reglementează organizarea și desfășurarea acestor alegeri, contravine normelor constituționale ale Republicii Moldova, informează anticoruptie.md

„În condițiile absenței unor organe regionale funcționale ale UTA Găgăuzia, capabile să ia decizii conforme principiului legalității, autoritățile Republicii Moldova trebuie să intervină în situație. Intervenția autorităților Republicii Moldova în această situație nu este doar posibilă, ci și necesară, deoarece este vorba despre drepturile electorale ale cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în UTA Găgăuzia. Garantarea și asigurarea drepturilor electorale ale cetățenilor Republicii Moldova, stipulate în Constituție, sunt de competența exclusivă a autorităților Republicii Moldova – Președintelui, Parlamentului și Guvernului. Autonomia largă a Găgăuziei în ceea ce privește organizarea și desfășurarea alegerilor în Adunarea Populară și a alegerilor Bașcanului fără participarea organelor centrale ale Republicii Moldova reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a țării. Rusia folosește această vulnerabilitate pentru a implementa operațiuni hibride împotriva Republicii Moldova, ceea ce pune în pericol suveranitatea, independența, integritatea, precum și parcursul european al Republicii Moldova. Acestea nu sunt cazuri izolate, ci o serie întreagă de cazuri pe care le-am observat de-a lungul ultimelor decenii. Cele mai evidente și periculoase dintre acestea sunt referendumurile ilegale din 2 februarie 2014, care au pus în pericol integrarea europeană a Republicii Moldova și integritatea sa. Al doilea caz este preluarea Găgăuziei de către Șor prin cumpărarea de voturi la alegerile Bașcanului, ceea ce a dus la semnarea de către autoritățile regionale ale UTA Găgăuzia a unui acord cu banca rusească sancționată Promsvyazbank și utilizarea UTA Găgăuzia ca instrument pentru implementarea și extinderea în întreaga Republică Moldova a fenomenului cunoscut sub numele de rețeaua Șor, cu scopul de a cumpăra alegători la referendumul european, la utimile alegerile prezidențiale și parlamentare”, se arată în Petiție.

Totodată, autorul subliniază că „sistemul electoral majoritar al circumscripțiilor uninominale, utilizat pentru formarea Adunării Populare a Găgăuziei, sa epuizat, nu este echitabil, nu reprezintă interesele alegătorilor, stimulează corupția atât printre alegători, cât și printre deputații Adunării Populare, și, în prezent, permite Kremlinului să domine în totalitate politica găgăuză. Pentru a îmbunătăți situația din Găgăuzia și a încuraja concurența politică, ar fi oportună trecerea la un sistem proporțional pentru formarea Adunării Populare a Găgăuziei, după exemplul modului în care este format Parlamentul Republicii Moldova. Modificarea sistemului electoral la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei poate fi făcută doar de Parlamentul Republicii Moldova prin modificarea Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)”.

Pentru o schimbare calitativă a situației în UTA Găgăuzia, scoaterea Găgăuziei din impasul politic și juridic și asigurarea securității naționale a Republicii Moldova, autoritățile Republicii Moldova, Mihail Serkeli propune:

1. Anularea Codului Electoral al Găgăuziei prin procedura de control al legalității actelor normative;

2. Parlamentul Republicii Moldova trebuie să includă în Codul Electoral al Republicii Moldova un capitol aparte care să reglementeze alegerile în Adunarea Populară și alegerile Bașcanului Găgăuziei;

3. Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Adunarea Populară și a alegerilor Bașcanului trebuie să fie efectuate de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, care, de asemenea, trebuie să formeze Consiliul Electoral de Circumscripție a UTAG. Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei trebuie să devină Consiliul Electoral de Circumscripție a UTAG, format de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova. Din acest punct de vedere, abordarea formării organelor electorale pentru alegerile în Adunarea Populară și alegerile Bașcanului Găgăuziei trebuie să fie aceeași ca la alegerile locale generale;

4. Sistemul electoral majoritar uninominal pentru alegerile în Adunarea Populară trebuie înlocuit cu un sistem electoral proporțional, similar celui aplicat la alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova. Pentru aceasta, în Parlament trebuie găsit un consens pentru introducerea amendamentelor corespunzătoare la Legea Republicii Moldova privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri).

Blocajul electoral din UTA Găgăuzia este cauzat, în principal, de lipsa de voință politică în regiune, iar căile judiciare pentru ieșirea din impas sunt clare și trebuie să aibă la bază legislația Republicii Moldova. Această opinie a fost împărtășită de participanții la Clubul de presă cu subiectul „Alegerile din UTA Găgăuzia: între criza juridică și factorii de destabilizare”, organizat de Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova.

Experții au menționat că autoritățile de la Chișinău sunt gata să susțină intențiile bune de la Comrat, doar că în Adunarea Populară nu există deocamdată un consens.