Jurnalista TV8, Mariana Rață, ținta unei campanii de denigrare: CJI cere intervenția oamenilor legii

Jurnalista TV8, Mariana Rață, este ținta unei campanii de denigrare și discreditare a imaginii sale. În acest context, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cere organelor de drept să intervină pe acest caz și să tragă la răspundere autorii calomniilor și injuriilor.

Potrivit unui comunicat al instituției, „organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea și condamnă cu fermitate intensificarea campaniilor de denigrare și hărțuire îndreptate împotriva instituțiilor mass-media și jurnaliștilor din Republica Moldova”.

Un exemplu recent al acestui fenomen dăunător este cazul jurnalistei, Mariana Rață, care a devenit ținta unor atacuri orchestrate.

CJI amintește că legislația Republicii Moldova asigură dreptul la libertatea de exprimare și protejează onoarea, demnitatea și siguranța jurnaliștilor.

„Acțiunile de intimidare, amenințare, defăimare și răspândire de informații false la adresa jurnaliștilor constituie abateri grave, ce trebuie sancționate ferm și prompt de autorități. Lipsa unor măsuri eficiente și rapide de contracarare generează starea de impunitate și încurajează perpetuarea acestor practici distructive pentru o societate democratică”, a precizat instituția.

CJI îndeamnă toți jurnaliștii și instituțiile media afectate de astfel de campanii ostile să folosească toate mijloacele legale disponibile pentru a obține recunoașterea și repararea prejudiciilor suferite.

Presa afectată este încurajată să acționeze în instanță împotriva celor responsabili de atacuri, pentru a-și recupera drepturile prin publicarea dezmințirilor și a scuzelor publice.

„Cerem organelor de drept să întreprindă neîntârziat acțiunile necesare în vederea tragerii la răspundere a autorilor calomniilor și injuriilor la adresa Marianei Rață, precum și la adresa altor jurnaliști vizați de campanii de denigrare online”, a precizat Centrul.