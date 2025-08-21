Într-o săptămână s-au înregistrat 654 de cazuri de COVID-19, 259 dintre care în rândul copiilor

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național și teritorial, informează ansp.md

Conform datelor săptămânale, în perioada 11–17 august 2025 (săptămâna 33/2025), au fost înregistrate 654 de cazuri de COVID-19, de 2,6 ori mai multe comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 259 (40%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste între 0–14 ani.

Deși se constată o creștere rapidă a numărului de cazuri, valorile înregistrate nu indică, la acest moment, o situație alarmantă. Totuși, ANSP subliniază necesitatea intensificării supravegherii epidemiologice și a aplicării constante a măsurilor de prevenire și control, pentru a limita răspândirea infecției.

La nivel european, în săptămâna 32/2025 (04–10 august 2025), activitatea COVID-19 a prezentat variații între țări și regiuni. În majoritatea statelor, numărul testelor efectuate și al spitalizărilor rămâne relativ scăzut. Cu toate acestea, datele din rețeaua de supraveghere sentinelă arată o creștere constantă a cazurilor confirmate și a procentului de teste pozitive.

Având în vedere evoluția epidemiologică, perioada sezonului estival și mobilitatea sporită a populației, ANSP recomandă respectarea măsurilor de protecție pentru reducerea riscului de infectare:

  • Păstrarea distanței sociale: menținerea unei distanțe sigure față de alte persoane pentru a reduce riscul de transmitere a virusului.
  • Evitarea locurilor aglomerate: limitarea participării la evenimente sau vizitării spațiilor aglomerate pentru a minimiza expunerea.
  • Igiena mâinilor: spălarea frecventă și corectă a mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea soluțiilor dezinfectante.
  • Igiena respiratorie: acoperirea gurii și nasului în timpul tusei sau strănutului și igienizarea imediată a mâinilor.
  • Respectarea măsurilor la locul de muncă: aerisirea regulată a spațiilor închise.
  • Vaccinarea: efectuarea vaccinării și a dozelor de rapel recomandate pentru prevenirea formelor severe ale bolii.
  • Monitorizarea stării de sănătate: consultarea medicului de familie la apariția simptomelor, chiar și ușoare.
  • Informarea din surse oficiale: accesarea permanentă a informațiilor verificate privind evoluția situației și recomandările actualizate.

ANSP reiterează că vaccinarea împotriva COVID-19 rămâne cea mai eficientă măsură de protecție împotriva formelor grave ale bolii și a deceselor.


