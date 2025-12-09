Începând cu 1 septembrie 2026. în clasa a IV ar putea fi reîntroduse notele

Modificările propuse la Codul Educației prevăd că, notele ar putea fi reintroduse în clasa a IV-a începând cu 1 septembrie 2026. Adică, elevii ar urma să fie evaluați cu note la disciplinele de examen – limba română și matematică – după zece ani în care, în învățământul primar, s-a utilizat exclusiv sistemul de descriptori de performanță – „excelent”, „foarte bine” etc.

Altfel, Ministerul Educației și Cercetării pilotează deja revenirea la sistemul de notare în mai multe școli din țară, instituțiile implicate participând voluntar la acest exercițiu. Măsura vine în contextul unui studiu realizat anul trecut în 268 de instituții, care a arătat că trecerea bruscă la notele din gimnaziu provoacă stres și dificultăți de adaptare elevilor. Prin urmare, introducerea treptată a notelor are scopul de a pregăti copiii mai bine pentru tranziția către nivelul gimnazial.