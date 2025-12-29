Incendiu mortal în satul Bădiceni din raionul Soroca: un bărbat imobilizat la pat și-a pierdut viața

Un incendiu izbucnit la 26 decembrie 2025 într-o locuință din raionul Soroca s-a soldat cu un deces, după ce un bărbat imobilizat la pat nu a mai putut fi salvat. Tragedia s-a produs seara târziu, iar primele constatări indică nerespectarea regulilor de exploatare a sobei ca posibilă cauză a focului.

La data de 26 decembrie 2025, la ora 21:21, Dispeceratul Nord al CDIO Nord a recepționat un apel privind izbucnirea unui incendiu într-o casă de locuit din satul Bădiceni, raionul Soroca. Potrivit informațiilor transmise, proprietarul locuinței se afla în interior, fiind țintuit la pat.

La fața locului a fost direcționată o echipă de intervenție din cadrul USP Soroca, formată din cinci angajați, cu o autospecială de intervenție. Echipajul a ajuns la locul incendiului la 21:43. Focul a fost localizat la ora 22:42, iar în timpul recunoașterii și lichidării complete a incendiului, la 01:06, în dormitorul locuinței a fost descoperit cadavrul carbonizat al proprietarului, aflat pe pat, la aproximativ un metru de sobă.

În urma incendiului au fost distruse bunuri materiale din dormitor, cu dimensiunile de aproximativ 5×6 metri, iar tavanul s-a prăbușit atât în dormitor, cât și în antreul locuinței. Acoperișul casei a fost distrus în totalitate. S-a stabilit că încălzirea se realiza printr-o sobă cu acumulare de căldură, alimentată cu combustibil solid.

În urma cercetărilor preliminare, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind „nerespectarea Regulilor de Apărare Împotriva incendiilor la exploatarea sobelor și canalelor de evacuare a fumului”. Pentru documentarea cazului, la fața locului s-au deplasat angajații Direcției Situații Excepționale din municipiul Soroca. Cadavrul a fost transportat la Secția de Medicină Legală a IMSP Soroca, pentru stabilirea exactă a cauzei decesului. Cazul este cercetat de organele de resort.

Tragedia readuce în atenție riscurile majore asociate exploatării necorespunzătoare a sobelor, mai ales în sezonul rece și în cazul persoanelor vulnerabile sau cu mobilitate redusă. Autoritățile recomandă respectarea strictă a normelor de siguranță și verificarea periodică a instalațiilor de încălzire pentru a preveni astfel de evenimente cu consecințe fatale.