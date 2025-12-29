Amendă pentru Vasile Bolea după scandalul din familie: Ex-deputatul scapă de anchetă

Fostul deputat Vasile Bolea, acuzat că și-ar fi agresat soția în fața copiilor, va plăti o amendă de 500 de lei pentru „neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului”. Cu toate acestea, procedura contravențională pentru violență în familie a fost închisă, pe motiv că „nu există faptul contravenției”.

„Se recunoaște vinovat Bolea Vasile de comiterea contravenției prevăzute de art. 63 alin. (1) Cod Contravențional, stabilindu-i sancțiune sub formă de 10 (zece) unități convenționale, ce reprezintă echivalentul sumei de 500 (cinci sute) lei. Se explică lui Bolea Vasile că, în conformitate cu art. 34 alin. (3) din Codul contravențional, este în drept să achite jumătate din amenda stabilită, dacă o plătește în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale, iar în acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral”, se arată în hotărârea instanței din 13 noiembrie… CITIȚI materialul integral pe tv8.md