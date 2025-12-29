În șapte zile poliția a scos din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 21 214 979 de lei.

De către

Poliția republicii Moldova continuă acțiunile ferme și constante de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, precum și de diminuare a riscurilor asociate acestui fenomen, care reprezintă o amenințare majoră la adresa siguranței publice și a sănătății, în special a tinerilor.

Prin activități operative, acțiuni de informare și prevenire, dar și prin monitorizarea mediului online, polițiștii urmăresc identificarea timpurie a tentativelor de atragere a persoanelor în consumul, distribuirea, comercializarea sau promovarea substanțelor narcotice. O atenție deosebită este acordată platformelor digitale și rețelelor sociale, utilizate frecvent pentru racolarea și implicarea tinerilor în activități ilegale.

În perioada 22–29 decembrie, la nivel național, în urma investigațiilor și perchezițiilor desfășurate, poliția a scos din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 21 214 979 de lei. În același interval au fost inițiate 164 de cauze contravenționale și 44 de cauze penale privind încălcarea legislației în domeniul drogurilor.

În cadrul acestor acțiuni au fost ridicate, preponderent, droguri de tip PVP („sare”), hașiș, mefedronă, marijuana (produs final), pastile ecstasy și cocaină.

Prevenirea începe prin informare, responsabilitate și implicare. Poliția îndeamnă părinții, cadrele didactice și întreaga comunitate să contribuie activ la protejarea copiilor și tinerilor, semnalând orice comportament sau activitate suspectă.

Doar împreună putem contribui la o comunitate mai sigură, fără droguri.