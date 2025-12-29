Escrocherie de peste 1 milion de lei – trei persoane reținute

Procurorii Procuraturii Bălți, în colaborare cu poliția au reținut trei persoane, cu vârste între 22 și 49 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii, informează procuratura.md

La 20 decembrie, un bărbat de 85 de ani, locuitor al mun. Bălți, a fost apelat de necunoscuți sub pretextul că sunt angajații poliției care investighează cazuri de tranzacții ilegale a mijloacelor financiare și necesității de a schimba locul depozitării mijloacelor financiare ce aparțin victimei, din banca în care acesta păstra banii, în altă instituție bancară mai sigură.

În acest mod, suspecții au obținut de la victimă 33 000 mii dolari și 15 300 euro, astfel cauzându-i victimei un prejudiciu material de peste 1 milion de lei. Datorită reacției operative, cei trei suspecți au fost identificați și sunt acum cercetați pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Toți au fost plasați în izolatorul de detenție provizorie al poliției pentru 72 de ore. Investigațiile continuă pentru identificarea altor persoane implicate în schema infracțională. Procuraturii Bălți îndeamnă cetățenii, în special persoanele în etate, să verifice informațiile suspecte, mai cu seamă când se solicită transferuri bănești sau date ale cardurilor, apelând imediat rudele sau poliția la 112.