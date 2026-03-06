În satul Pelinia a fost confirmat un focar de Pesta porcină africană

În urma confirmării focarului de Pesta porcină africană în exploatația profesională din satul Pelinia, membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Drochia s-au întrunit în ședință de lucru.

Ședința a fost convocată și prezidată de către Vasile Cemortan, în calitatea sa de Președinte al raionului și, totodată, de Președinte al Comisiei pentru Situații Excepționale raionale. În cadrul ședinței au fost examinate circumstanțele confirmării focarului, iar în urma deliberărilor a fost adoptată decizia Comisiei, precum și planul de măsuri necesare pentru gestionarea situației și limitarea răspândirii bolii