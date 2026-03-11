În drum spre casă a violat o minoră și a fost condamnat la șase ani de închisoare

Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și polițiștilor, printr-o sentință recent pronunțată, un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea acțiunilor cu caracter sexual neconsimțite asupra unei minore.

Prin hotărârea instanței, inculpatul a fost condamnat la 6 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, informează procuratura.md

Potrivit probelor administrate, incidentul a avut loc la 2 octombrie 2025. Inculpatul, aflându-se în stare de ebrietate și având scopul de a obține satisfacție sexuală, a urmărit o minoră de 15 ani, care coborâse dintr-un transport public, la o stație de așteptare, și se deplasa pe jos spre domiciliu.

La un moment dat, inculpatul s-a apropiat din spatele acesteia și a atins-o în zona intimă, creând o atmosferă neplăcută, degradantă și umilitoare pentru copilă.

Imediat după incident, minora s-a întors și l-a confruntat pe bărbat, care a încercat să părăsească locul faptei. Aceasta l-a urmărit pentru a-i afla identitatea și a reușit să fotografieze actul de identitate al inculpatului, apoi și-a anunțat mama, iar incidentul a fost imediat sesizat organelor de drept. În urma sesizării, inculpatul a fost reținut de către polițiști.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul și-a recunoscut vina și și-a cerut scuze pentru faptele comise. Totodată, acesta a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

De asemenea, s-a constatat că inculpatul a mai fost anterior condamnat pentru comiterea infracțiunilor de jaf, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite.

Sentința este cu drept de apel, iar inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare.

Procuratura reiterează că legea penală sancționează nu doar faptele de viol, ci și orice alte manifestări sexuale ilegale, inclusiv atingerile nedorite sau alte comportamente care afectează integritatea și demnitatea persoanei.

Într-o societate modernă, astfel de fapte sunt inacceptabile. În secolul XXI, fiecare persoană – cu atât mai mult copiii – trebuie să se simtă în siguranță în spațiul public.

Procuratura încurajează victimele sau persoanele care sunt martore ale unor astfel de comportamente să sesizeze imediat autoritățile. Orice faptă care atentează la libertatea și inviolabilitatea sexuală va fi investigată cu maximă seriozitate, iar făptuitorii vor fi trași la răspundere conform legii.