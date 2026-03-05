În atenția veteranilor! Cinci instituții vă așteaptă pentru tratamentul balneosanatorial

Casa Națională de Asigurări Sociale prin intermediul caselor teritoriale de asigurări sociale (în continuare CTAS) distribuie biletele de tratament balneosanatorial persoanelor prevăzute de Legea nr.190/2003 cu privire la veterani şi Legea nr.317/2024 cu privire la veteranii de război, adică persoanelor care au statut de veteran.

Pentru anul 2026 pentru recuperarea sănătăţii a veteranilor sunt alocate mijloace financiare în sumă de 76 mln. lei din contul bugetului de stat. Dreptul de a beneficia gratis de bilet de tratament în centrele de reabilitare ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale și în alte instituții de acest tip îl au cetățenii Republicii Moldova cu domiciliul permanent în Republica Moldova.

O dată la trei ani au dreptul de a beneficia de bilet de tratament următoarele categorii:

1. Veteranii muncii, veteranii din rândul structurilor de forță (veteranii serviciului militar, veteranii organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, organelor securităţii statului şi sistemului administraţiei penitenciare), inclusiv cei ce deţin terenuri agricole în sate, cu excepția persoanelor angajate și cetățenilor care desfăşoară activitate de antreprenoriat sub diferite forme, dacă în ultimele şase luni, premergătoare lunii în care se va elibera biletul, persoana dată nu a desfășurat activitate de antreprenoriat.

Veterani ai muncii se consideră persoanele, care au fost decorate cu ordine şi medalii sau care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei U.R.S.S ori de distincţii departamentale şi au realizat o vechime în muncă de cel puţin 30 de ani femeile şi 35 de ani bărbaţii, precum şi persoanele, care nu au statut de veteran, dar care au realizat o vechime în muncă de cel puţin 35 de ani femeile şi 40 de ani bărbaţii.

Veterani din rândul structurilor de forță se consideră persoanele care au fost decorate cu ordine şi medalii ori care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei U.R.S.S. ori de distincţii departamentale şi care au dreptul la pensie pentru vechime în serviciu sau pentru limită de vârstă, precum și militarii care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecțiuni contractate în timpul executării serviciului militar.

2. O dată la doi ani au dreptul de a beneficia de bilete de tratament persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului.

Pentru ridicarea biletelor de tratament veteranii şi persoanele cu dizabilității de pe urma războiului, depun o cerere la CTAS de la locul de domiciliu pentru a fi luați în evidență sau în mod electronic prin intermediul portalului guvernamental al serviciilor publice (www.servicii gov.md) ori prin site-ul web oficial al CNAS(www.cnas.gov.md), doar la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru acest drept, şi nu anticipat.

Referitor la tratament balneosanatorial prin intermediul CNAS pentru persoanele asigurate

Organizarea prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă a salariaților prin tratament balneosanatorial se efectuează de către CNAS, cu participarea sindicatelor şi a patronatelor în corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, aprobat prin HG nr.290/2010 (în continuare Regulament).

Conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, pentru restabilirea sănătăţii prin tratament balneosanatorial a persoanelor asigurate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat sunt alocate mijloace financiare în sumă de 30,0 mln. lei.

În conformitate cu Regulamentul, mijloacele băneşti pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă prin tratament balneosanatorial se repartizează entităţilor proporţional, în funcţie de suma contribuţiilor transferate de acestea în bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2025.

Pentru entităţile economice în care există organizaţie sindicală primară, CNAS transmite biletele de tratament balneosanatorial la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, iar pentru entităţile economice în care nu există organizaţie sindicală primară – biletele se obțin prin intermediul CTAS.

Informaţia privind suma şi numărul de bilete repartizate pentru fiecare entitate din Republica Moldova, anual, este plasată pe pagina oficială a CNAS (www.cnas.gov.md), în compartimentul „Servicii”, rubrica „Bilete de tratament”, subrubrica „Bilete de tratament balneosanatorial persoanelor asigurate”, subcompartimentul „Listele entităţilor”.

CTAS transmite biletele pentru entităţile în care nu există organizaţie sindicală primară în baza acordului scris, încheiat între părţi prin formularul tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”.

Modelul acordului este plasat pe pagina oficială a CNAS (www.cnas.gov.md), în compartimentul „Servicii”, rubrica „Bilete de tratament”, subrubrica „Bilete de tratament balneosanatorial persoanelor asigurate”, subcompartimentul „Modelul acordurilor”. Atenţionăm că, este posibilitatea semnării acordurilor în mod electronic.

La subcompartimentul „Rapoarte” pot fi accesate şi formularele privind modul de raportare despre utilizarea biletelor de tratament balneosanatorial, procurate din mijloacele BASS.

Pentru tratamentul balneosanatorial persoanelor asigurate şi veteranilor în trimestrul I al anului curent au fost achiziționate bilete de tratament în următoarele instituții:

„Struguraş” din satul Cocieri, raionul Dubăsari,

„Bucuria Sind”, orașul Vadul lui Vodă,

„Nufărul Alb”, orașul Cahul,

„Codru” din comuna Hîrjauca, raionul Călăraşi,

„Dnestr”, orașul Camenca.

În total au fost procurate 2338 de bilete în sumă de 25,9 mln. lei, dintre care 280 bilete în sumă de 2,6 mln. lei pentru persoanele asigurate prin intermediul CNSM, 496 bilete în sumă de 4,7 mln lei pentru persoanele asigurate prin intermediul CTAS şi 1562 bilete în sumă de 18,6 mln lei pentru veterani.