Alături de alți semeni, romii din Soroca s-au familiarizat cu importanța promovării unui mediu educațional incluziv

Mai mulți tineri romi din diferite raioane ale Republicii Moldova au participat la activități de simulare a procesului de elaborare și aplicare a politicilor de stat în domeniile învățământului general și al relațiilor interetnice, organizta de către Ministeru Educației și Cercetării.

Activitatea a avut drept scop familiarizarea tinerilor cu mecanismele de luare a deciziilor la nivel central și cu etapele de elaborare a instrumentelor administrative în domeniul educației. Exercițiul s-a desfășurat în baza unui scenariu privind abandonul și absenteismul școlar în anumite raioane, precum și necesitatea unor intervenții coordonate pentru prevenirea excluziunii educaționale.

În cadrul simulării, participanții au analizat date operative, au identificat cauzele fenomenului, au formulat propuneri concrete privind creșterea ratei de școlarizare a copiilor de etnie romă, reducerea abandonului și absenteismului școlar, consolidarea mecanismelor de monitorizare și asigurarea unei comunicări publice echilibrate și nediscriminatorii.

Reprezentanții Rețelei Tinerilor Romi au evidențiat importanța promovării unui mediu educațional incluziv, în care prevenirea absenteismului și abandonului să fie realizată prin măsuri de sprijin, consiliere și intervenție timpurie, în parteneriat cu școala, familia și comunitatea.