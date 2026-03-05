Alături de alți semeni, romii din Soroca s-au familiarizat cu importanța promovării unui mediu educațional incluziv

De către
OdN
-
0
28

Mai mulți tineri romi din diferite raioane ale Republicii Moldova au participat la activități de simulare a procesului de elaborare și aplicare a politicilor de stat în domeniile învățământului general și al relațiilor interetnice, organizta de către Ministeru Educației și Cercetării.

Activitatea a avut drept scop familiarizarea tinerilor cu mecanismele de luare a deciziilor la nivel central și cu etapele de elaborare a instrumentelor administrative în domeniul educației. Exercițiul s-a desfășurat în baza unui scenariu privind abandonul și absenteismul școlar în anumite raioane, precum și necesitatea unor intervenții coordonate pentru prevenirea excluziunii educaționale.

 În cadrul simulării, participanții au analizat date operative, au identificat cauzele fenomenului, au formulat propuneri concrete privind creșterea ratei de școlarizare a copiilor de etnie romă, reducerea abandonului și absenteismului școlar, consolidarea mecanismelor de monitorizare și asigurarea unei comunicări publice echilibrate și nediscriminatorii.
  Reprezentanții Rețelei Tinerilor Romi au evidențiat importanța promovării unui mediu educațional incluziv, în care prevenirea absenteismului și abandonului să fie realizată prin măsuri de sprijin, consiliere și intervenție timpurie, în parteneriat cu școala, familia și comunitatea.

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentÎn atenția veteranilor! Cinci instituții vă așteaptă pentru tratamentul balneosanatorial
Articolul următorCurs valutar, 5 martie 2026: euro scade cu patru bani, iar dolarul scade cu nouă bani, în raport cu leul moldovenesc
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.