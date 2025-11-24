În atenția tinerilor soroceni, care pot câștiga 35.000 de lei. A fost lansat concursul pentru Premiul Național pentru Tineret 2025

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat astăzi lansarea ediției 2025 a concursului pentru Premiul Național pentru Tineret, destinat tinerilor, profesioniștilor și structurilor care au demonstrat performanță și contribuții importante în dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova, transmite moldpres.md

Concursul din acest an include zece categorii de premiere: cel mai activ specialist de tineret din cadrul AAPL de nivelul I, cel mai activ specialist de tineret din cadrul AAPL de nivelul II, cel mai activ centru de tineret, cea mai activă organizație de tineret, cel mai activ lucrător de tineret, cel mai activ consiliu local al tinerilor, cel mai activ consiliu al elevilor din învățământul general, cel mai activ consiliu al elevilor din învățământul profesional tehnic, cea mai activă structură de autoguvernanță studențească și cel mai activ tânăr voluntar. Valoarea premiului pentru fiecare categorie este de 35 000 de lei.

Dosarele de participare pot fi depuse atât în format electronic, la adresa programe@tineret.gov.md, cât și în format fizic, la sediul ministerului de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 169 din Chișinău. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 8 decembrie 2025, ora 23.59.

Dosarele trebuie să corespundă cerințelor specifice fiecărei categorii, iar cele incomplete sau depuse după termenul stabilit nu vor fi examinate. Aplicanții pot participa la una sau mai multe categorii, însă pot fi desemnați câștigători doar într-o singură categorie.