Va fi cald la iarnă! Pentru sezonul rece suntem aprovizionați cu gaze naturale în proporție de 99,96 la sută

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale prevăzute de noile modificări ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. Măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor naturale.

În conformitate cu cerințele legale, furnizorii sunt obligați să creeze stocuri echivalente cu minimum 15% din consumul mediu anual al consumatorilor finali, calculat pentru ultimii cinci ani calendaristici. Prin Hotărârea ANRE nr. 426/2025 privind obligația de stocare a gazelor naturale pentru perioada rece a anului 2025, a fost aprobată cantitatea necesară de gaze naturale ce urma a fi stocată până la 1 noiembrie 2025, în volum total de 145 374,7 mii m³ sau 1 534 873,5 MWh, precum și lista furnizorilor obligați la constituirea acestor stocuri.

Conform informațiilor prezentate de furnizori, ANRE constată realizarea obligației de stocare în proporție de 99,96%. În total, nouă furnizori de gaze naturale, precum și entitatea desemnată să asigure aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene, au îndeplinit integral obligația de constituire a stocurilor.

Entitatea responsabilă de aprovizionarea regiunii transnistrene a raportat constituirea unor stocuri în volum de 57 102 mii m³ sau 602 889 MWh.

La situația din 20 noiembrie 2025, un furnizor de gaze naturale nu și-a îndeplinit integral obligația legală. Corespunzător, în privința acestuia Agenția a inițiat procedurile aplicabile în conformitate cu cadrul legal.

ANRE reiterează că, potrivit legislației în vigoare, în Republica Moldova sunt definite două tipuri de stocuri de gaze naturale:

– Stocurile strategice, echivalente cu 15% din consumul mediu anual al consumatorilor finali, care se utilizează în perioada rece a anului;

– Stocurile de securitate, echivalente cu 10 zile de consum în perioada de iarnă, în volum de 50 000 mii m³, aprobate prin HG nr. 668/2022. Acestea au fost constituite integral și pot fi utilizate doar în cazul unei situații de urgență.

Agenția va continua monitorizarea permanentă a îndeplinirii obligațiilor de stocare, ca parte a mandatului său de asigurare a funcționării sigure, competitive și previzibile a pieței gazelor naturale.