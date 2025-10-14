Astăzi este hram nu doar la Chișinău, ci și în nouă sate din raionul Soroca

Luna octombrie este marcată de numeroase sărbători religioase, iar în raionul Soroca mai multe localități își celebrează hramurile. Aceste sărbători tradiționale adună comunitățile în rugăciune și festivități, în cinstea sfinților protectori ai bisericilor din zonă.

Astăzi, 14 octombrie, de Acoperământul Maicii Domnului, este o dată importantă pentru localitățile Balinți, Balinții Noi, Bulbocii Noi, Floriceni, Holoșnița, Iarova, Rublenița Nouă, Slobozia-Cremene (Slobozia) și Trifăuți.

Locuitorii se vor reuni la biserică pentru a celebra aceste sărbători importante, ce aduc binecuvântări și protecție pentru credincioși. Aceste evenimente oferă oportunități pentru întărirea legăturilor comunitare și sunt momente de bucurie și recunoștință în care rudele au un prilej în plus de a se întâlni și a sărbători.

