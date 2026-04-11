Cuvânt la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos a preotului Sorin Huluță

„Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos,

că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea,

totdeauna binecuvântam pe Domnul şi lăudăm Învierea Lui!”

Iubiţi frați și surori intru Domnul Hristos!

Ne-a ajutat și binecuvântat Bunul Dumnezeu să străbatem drumul celor şapte săptămâni ale Postului Mare şi mai ales să fim aproape de acel miez de noapte, în care, în sfintele biserici, vom prăznui cu bucurie Învierea Domnului Iisus din morţi. Este cea mai frumoasă şi mai înălțătoare sărbătoare a creștinătății.

Hristos e viu ! Hristos trăieşte! Hristos a Înviat!

Nu mai suntem singuri ci suntem împreună cu El. Astăzi ni se cade să repetăm cuvintele proorocului Isaia, care zice: „Unde-ţi este moarte boldul tău? Unde-ţi este moarte biruinţa ta?”. Acum auzim iar glasul Domnului Iisus care răsună de mii de ani şi trece pe la uşa sufletului nostru, zicând: „Bucurați-vă! şi Nu vă temeţi!”, deoarece sunteţi fii ai Învierii, trăiţi prin Înviere şi treceţi prin „moarte la viață şi de pe pământ la cer”.

Prezenţa frățiilor voastre în număr aşa de mare la slujba de Paşti, an de an, arată faptul că Învierea Domnului face parte din viața şi credinţa noastră. Ne naştem cu ea şi avem în firea noastră creştinească dorinţa de lumină şi Înviere. Mergem să-L întampinăm pe Domnul Iisus din morţi, să primim lumina din Lumina Învierii şi să ne angajăm la drumul parcurs de El, ca o lucrare a pătimirii, dar şi a învierii noastre cu Hristos.

Pentru noi nu mai există moarte şi întuneric, ci doar viaţă şi lumină: „Ziua Învierii popoare să ne luminăm, Paștele Domnului, Paştele”, cum spune cântarea bisericească. Veniţi de luaţi lumină, voi cei osteniţi şi împovăraţi cu atâtea greutăţi şi suferinţe în trupul şi sufletul vostru! Nu vă lăsaţi copleşiţi de întunericul deznădejdii, căci Hristos a Înviat! Fiţi purtători de lumină într-o lume în care întunericul necredinţei, al urii, al păcatului şi al duşmăniilor de tot felul încearcă să zdruncine temeliile cele mai adânci ale existenţei!

Tineţi această lumină în mâini şi puneţi-o în suflet căci este lumina adusă de Hristos. Lumina nu poate fi cuprinsă de întuneric, aşa cum nici adevărul nu poate fi înlocuit cu minciuna. Domnul Hristos spune: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa!“

Să păstram acest Adevăr, venit de Sus, de la Dumnezeu, propovăduit de sfinţi şi păstrat de înaintaşii noștri, preoţi și credincioşi, care au luptat, s-au sacrificat şi chiar şi-au dat viaţa pentru adevăr. Acest lucru ne identifică cu Hristos, cu casa noastră din cer, dar şi de pe pământ. Să multumim Bunului Dumnezeu că avem aceasta Biserică frumoasă şi curată, izvor de lumină şi credinţă, purtătoare de credinţă nealterată, deschisă mereu spre implinirea noastra spirituală. Deci, să o păstrăm în pace şi adevăr, iar frumoasele tradiţii moştenite de la înaintaşii noştri, ca cea mai mare zestre spirituală şi materială ce ne-au lăsat-o, să o pastrăm cu sfinţenie.

Trebuie să recunoaștem jertfa şi truda lor, depusă la temelia acestei Biserici, făcută în condiții mult mai grele decât în ziua de astăzi. Aceasta a fost casa lor, aceasta este casa noastră şi va fi casa copiilor noştri, dacă o vom apăra, îngriji şi o vom păstra curată, aşa cum am primit-o. Primul cuvânt rostit Apostolilor de Mântuitorul Hristos dupa Mărita Sa Înviere, a fost: „Pace vouă!”. Ce e mai frumos pe lumea aceasta decât să trăim în pace, în înțelegere şi în adevăr? De atunci şi până astăzi creştinul adevărat propovăduiește pacea şi transmite adevărul, ca un mesaj hristic şi sfânt.

Dragii mei,

Cu aceste gânduri, vă dorim să aveţi parte de lumină în suflete, de împlinire şi bucurie în viață şi vă salutăm creştineste cu tradiționalul: „Hristos a Înviat!”

Preot Sorin Huluță,

Parohul Parohiei Ortodoxe Române ”Sfinții Martiri Brâncoveni” din Soroca