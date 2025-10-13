Condamnată pentru exploatare sexuală, organizată pe când avea 15 ani

O tânără de 22 de ani a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău, în perioada 2018-2020, transmite anticoruptie.md. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), tinerele aveau vârsta de 13, 14 și 17 ani, iar condamnatala momentul primului episod al infracțiunii avea doar 15 ani.

Oamenii legii notează că tânăra le-a întâlnit pe cele trei victime în situații diferite, însă toate proveneau din familii cu situații problematice și aveau nevoie de bani de buzunar. Două dintre victime erau fugite de acasă.

„Pe copila cea mai mică, condamnata a cunoscut-o în contextul unei întâlniri cu o prietenă; pe a doua – la școala internat pe care ulterior ambele periodic îl părăseau pentru prestarea serviciilor sexuale; iar pe cea mai mare victimă a cunoscut-o pe rețeaua de socializare Odnoclasnichi.ru. Totuși, prima întâlnire cu ultima din victime au avut-o chiar pe strada din Chișinău, pe care mai apoi condamnata organiza prestarea serviciilor sexuale pentru toate trei victime, precum și în apartamente închiriate la 24 sau 48 de ore”, specifică PCCOCS. Ea asigura publicarea anunțurilor privind prestarea serviciilor sexuale pe portaluri online, organiza cazarea în diferite apartamente și transportarea cu taxiul în diferite locații pentru clienți. Totodată, victimele nu aveau acces la banii obținuți din activitatea ilegală, sub pretextul că banii aceștia erau puși și cheltuiți din „portmoneul comun”.

Tânăra condamnată le-a manipulat pe fiecare dintre victime în mod individualizat, considerând starea fiecăreia: nevoia de adăpost sau de bani, iar cele mai mici tinere au fost ademenite să fumeze un drog denumit „sare” (alfa-PVP, care poate duce la halucinații și automutilări). „Mai mult decât atât, aceasta le amenința pe victime cu bătaia, dar și cu moartea. Iar în cazul celei mai mici (care nu revenea acasă de frica pedepsei de la mama), pe lângă amenințări, condamnata îi repeta faptul că „mama ta nu are bani ca să aibă grijă de tine, iar eu o să am.”, au constatat oamenii legii.