Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 23-29 martie 2026

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 23-29 martie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 23-29 martie 2026

Acțiunile pe care le întreprinzi în această perioadă sunt dictate de ceea ce simți. Cu toate astea, ești mereu pregătită ca cei din jur să nu răspundă așa cum îți dorești inițiativelor pe care le ai. Este important pentru tine totuși să o faci. Nu te mai complace să fii doar cum își doresc cei din jur!

Horoscop săptămânal Taur: 23-29 martie 2026

O schimbare bruscă a dispoziției psihice te va agita și te va face să îți dorești să faci lucrurile să funcționeze, indiferent de obstacolele pe care le întâmpini. Din păcate, insiști pe unele chestii care știi că nu vor fi niciodată așa cum le vizualizezi tu. Perseverența poate fi în dezavantajul tău uneori.

Horoscop săptămânal Gemeni: 23-29 martie 2026

A te „dezlega” de anumite promisiuni te poate ajuta să îți regăsești liniștea interioară. Prezența lui Marte în zodia ta are o influență evidentă asupra lucidității cu care te raportezi la tot ceea ce trăiești. Ești ambițioasă şi te lași condusă de ceea ce simți, indiferent de riscurile pe care este posibil să ţi le asumi.

Horoscop săptămânal Rac: 23-29 martie 2026

Fără să îți dai voie să recunoști acest lucru, ești blocată în esența anumitor întâmplări de care ai avut parte în trecut. Încă acționezi prin prisma lor. Pe parcursul acestei săptămâni vei încerca să aprofundezi cât poți de mult înțelesul sau semnificația anumitor relații din viața ta. Spre ce te va duce oare această introspecție?!?

Horoscop săptămânal Leu: 23-29 martie 2026

Atunci când vine vorba de lucruri delicate, nu îți place să exagerezi starea de fapt. Alegi să rămâi conectată la ceea ce simți pentru că prin asta încerci să rămâi autentică. Anumite evenimente din această săptămână te vor intriga destul de mult, dar alegi să nu dai curs emoțiilor negative.

Horoscop săptămânal Fecioară: 23-29 martie 2026

Chiar de la începutul săptămânii vei resimți nevoia de a te retrage din mijlocul oricărei conexiuni emoționale. Alegerile pe care le faci în prezent sunt întru totul asumate și tocmai de aceea este important să rămâi concentrată pe ceea ce simți.

Horoscop săptămânal Balanță: 23-29 martie 2026

Natura lucrurilor se schimbă de la o zi la alta. Nu poți controla asta. Tot ce poți face este să fii conștientă de abilitățile pe care le ai și care te ajută să faci față imprevizibilului. În plan profesional, ai parte de oportunități care te pun în valoare. Alege să ai încredere în tine!

Horoscop săptămânal Scorpion: 23-29 martie 2026

Atunci când vine vorba de anumite aspecte, practica este esențială. Pentru a avea succes în ceea ce faci, trebuie să îți dezvolți anumite automatisme pentru a putea ulterior să te ocupi de „nuanțarea” lucrurilor. Majoritatea evenimentelor din viața ta sunt încărcate emoțional.

Horoscop săptămânal Săgetător: 23-29 martie 2026

Relațiile personale și profesionale se află sub influența nevoii tale de schimbare. Nu îți dorești să faci lucruri care te scot din zona de confort, dar toată această tevatură te ajută să găsești răspunsuri confortabile la întrebări importante pentru tine.

Horoscop săptămânal Capricorn: 23-29 martie 2026

În perioada următoare, imaginația te va ajuta să îți setezi obiective profesionale destul de exigente. Influența preponderentă a lui Saturn este palpabilă în viața ta de zi cu zi, mai ales în acele zone în care este nevoie de multă prezență de spirit. Lasă-te inspirată de oamenii din viața ta!

Horoscop săptămânal Vărsător: 23-29 martie 2026

Ai o viziune foarte clară asupra tuturor lucrurilor din jurul tău. Nimic din ceea ce ar încerca să facă unii nu îți va putea distrage atenția de la obiectivele stabilite. Cu toate astea, această inflexibilitate a ta nu te ajută în situațiile limită. Este nevoie să lași loc creativității.

Horoscop săptămânal Pești: 23-29 martie 2026

Începutul săptămânii aduce îmbunătățire tonusului tău psihic. Vitalitatea care te caracterizează dintotdeauna își „reintră” în drepturi. Lucrurile, pentru tine, nu sunt la voia întâmplării, ci sunt rezultatul acțiunilor tale. Ai grijă la situațiile limită în care te vei afla în zilele următoare!

SURSA: elle.ro