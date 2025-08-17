Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 18-24 august 2025

Horoscop săptămânal Berbec: 18-24 august 2025

Procesul de tranziție în care te afli îți oferă oportunitatea de a te maturiza din mai multe puncte de vedere. Saturn este destul de energic, astfel încât tot ceea ce vei trăi te va ajuta să descoperi lucruri noi despre tine ca persoană și ca femeie. De cele mai multe ori, obiectivele tale sunt destul de dificil de atins.

Horoscop săptămânal Taur: 18-24 august 2025

Este important să îţi menții motivația la cote maxime. La acest moment, nu mai găsești ieșirea din „labirint”. Prezența celor dragi în viața ta va fi definitorie pentru modul în care vei reuși să treci peste această perioadă tulbure. Încearcă să privești lucrurile în perspectivă și să nu iei decizii pripite.

Horoscop săptămânal Gemeni: 18-24 august 2025

Starea de rău fizic pe care ai resimțit-o în ultima perioadă te-a epuizat întru totul. Prezența lui Saturn în zodia ta are o influență evidentă asupra lucidității cu care te raportezi la tot ceea ce trăiești. Se pare că ești tot mai ancorată într-o stare de spirit anxioasă. Ține doar de tine dacă îți dorești să ieși din ea sau, din contră, să te adâncești în ea.

Horoscop săptămânal Rac: 18-24 august 2025

Mișcarea cosmică a astrelor devine tot mai agitată în raport cu semnul tău de zodiac. Ai multe lucruri peste care trebuie să treci, pe care trebuie să le integrezi în universul propriu, iar începutul acestei săptămâni este promițător din acest punct de vedere. Oferă-le celor din jur ocazia să vorbească despre propriile sentimente!

Horoscop săptămânal Leu: 18-24 august 2025

„Căderile” pe care le vei trăi pe parcursul acestei săptămâni vor simplifica lucrurile în favoarea ta. Ai nevoie să revizuiești anumite aspecte organizatorice pentru a evita să mai ajungi în impas. Prieteniile pe care le ai nu mai vorbesc despre autenticitate și încredere, ci mai degrabă despre o rutină cu care ai ajuns să fii obișnuită.

Horoscop săptămânal Fecioară: 18-24 august 2025

Nu s-a schimbat nimic în modul în care te comporți în plan social. Toate acțiunile tale par să fie concentrate pe a atrage atenția celor din jur. Ce risipă de energie! Planurile profesionale interferează destul de mult cu cele familiale. Va fi nevoie de o bună organizare pentru a face tot ceea ce îți propui.

Horoscop săptămânal Balanță: 18-24 august 2025

Zilele săptămânii te vor aduce mai aproape de împlinirea visurilor profesionale. Toată energia este concentrată pe ceea ce urmează să faci. Weekend-ul este despre viața socială, în special cea romantică. Ai dispoziție de flirt, vei ieși mult cu prietenii și vei încerca să te remarci în orice context în care te vei afla.

Horoscop săptămânal Scorpion: 18-24 august 2025

Astrele vor fi destul de agitate la finele acestei luni de vară. Urmează zile pline de intrigă și de conflicte. Orice nereușită de care vei avea parte va avea un impact pozitiv asupra stării tale agitate deoarece va aduce în prim plan o serie de opțiuni pe care nu le luai în calcul. Fă lucrurile cu mai multă chibzuință!

Horoscop săptămânal Săgetător: 18-24 august 2025

Îți este greu să faci lucrurile exact așa cum ți-ai dori. Nu ai de partea ta persoanele care pot face diferența. Te faci destul de greu auzită în contextele care contează cel mai mult pentru tine. Chiar dacă aceste zile sunt mai dificile emoțional, mișcarea fizică te va ajuta să îți recuperezi starea de spirit jovială.

Horoscop săptămânal Capricorn: 18-24 august 2025

Zilele acestei săptămâni te au pe tine în centrul atenției. Rămâi la fel de conectată emoțional la cei dragi, te ocupi de toate proiectele pe care le ai în derulare și reușești chiar și să te răsfeți cu tot felul de lucruri pe care ți le-ai tot refuzat până în prezent. Armonia pe care o resimți în jur te umple de vitalitate și motivație.

Horoscop săptămânal Vărsător: 18-24 august 2025

„Amestecul” de senzații și emoții pe care îl vei trăi pe parcursul acestei săptămâni te va influența decisiv în luare unor decizii. Chiar dacă anumite probleme de la birou se rezolvă de la sine, îți dai seama cât de mult te afectează ceea ce se întâmplă în plan profesional. Adu armonie și echilibru în viața ta!

Horoscop săptămânal Pești: 18-24 august 2025

Îți este destul de dificil să trasezi limite clare între personal și profesional. Atunci când vine vorba de familie și prieteni apropiați, loialitatea îți oferă un punct de sprijin. În zilele care urmează, pentru tine revine în prim plan nevoia de a te detașa de relațiile care nu te mai împlinesc.

