„Fratele meu de peste Prut”, „Români de pretutindeni”, „Vise împlinite de la inimă la inimă”: parteneriate – poduri educaționale!

Se stie că parteneriatele au o influență pozitivă în vederea realizării unui proces educațional de calitate. IPLT „Ion Creangă” din mun. Soroca a încheiat mai multe parteneriate cu actori comunitari, dar unele de rezonanță sunt cele implementate cu frații de peste Prut, cu instituții educaționale, cunoscute în țară pentru calitatea educației, dar și promovarea unor proiecte de parteneriat educațional și cultural.

Cea dintâi instituție cu care am încheiat un Protocol de parteneriat cu genericul „Fratele meu de peste Prut”, în noiembrie 2016, este Colegiul Național „B. P. Hasdeu ” din or. Buzău, România. Profesorul-coordonator din această instituție, inițiatorul parteneriatului, d. Elena Năstăsoiu, profesor de istorie, impreună cu elevii, alți colegi, părinți au fost așteptați aici, la Soroca, unde am organizat întâlniri de suflet, vizite la Cetate, Lumânarea Recunoștinței, dar și mai multe activități educaționale: lecții publice, ateliere, conferințe istorice, master-class-uri tematice, activități culturale cu tradiții și obiceiuri strămoșești. Din sufletul lor mărinimos au dăruit pachete cu rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte la peste 100 de copii din instituție. Am inițiat împreună concursuri literar-istorice, cu premii și distinții oferite de CN „B.P. Hadeu”.

La rândul nostru, am organizat și noi vizite de răspuns, împreună cu elevi, cadre didactice, părinți , unde am fost primiți cu toată căldura de frați, am savurat plăcerea locurilor de neuitat: Vulcanii noroiosi, Muzeul Satului , Parlamentul României și alte activități, dintre cele memorabile fiind cele legate de Centenarul Unirii Basarabiei cu România, dar și aniversarea de 150 de ani ai CN „B.P.Hasdeu”, o instituție cu tradiție în educație. (Foto: 1.La Parlamentul României: 2. La Centrul Cultural „A. Marghiloman” din Buzău)

Un alt Acord de parteneriat, inițiat în octombrie 2017, cu genericul „Români de pretutindeni”, a fost semnat cu Colegiul Național „M. Eminescu”, la fel din Buzău, România, menționând faptul că și Soroca are încheiat Protocol de înfrățire cu Buzăul. Coordonatorul acestui parteneriat, d. Camelia Voicu, directoarea instituției buzoiene, a organizat și coordonat vizitele elevilor, profesorilor la Soroca, IPLT „Ion Creangă” implicându-i într-o gamă largă de activități: tradiții de Mărțișor, spectacole la teatrul „V.Apostol”, „Starturi vesele”, meci de fotbal, s.a. Neuitate rămân vizitele de răspuns, cu lecții publice, divertismente literare și comemorări, cu călătorii prin „Țara Luanei”, a trovanților sau „pietrelor vii”, care cresc în dimensiune; expoziții și conferințe tematice, dar și aniversarea de 100 de ani ai instituției.

Cu Școala Gimnazială nr. 66 din București ne leagă un parteneriat de suflet, cu un generic pe măsură- „Vise împlinite de la inimă la inimă”, semnat în noiembrie 2019, profesor-coordonator fiind d. Rodica David, profesoară de religie la această instituție. Cu toate că pandemia Covid – 19 „ne-a pus bețe-n roate”, am menținut acest parteneriat prin activități de caritate, prin donații, pe care de cele mai dese ori le-a organizat pentru copiii din familii defavorizate ȘG nr.66 , numărul beneficiarilor ajungând la peste 90 de elevi. Unele ediții s-au realizat în preajma zilei de 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, iar altele chiar de Ziua României, 1 Decembrie, cu genericul „De Ziua României cu gândul la tine!”.

Cele mai frumoase amintiri, create de aceste parteneriate, rămân în memoria foștilor elevi, actualilor, care au simțit puterea dedicației, a prieteniei care s-a legat de-a lungul anilor și a creat momente de neuitat, unii din ei au devenit apropiați, continuându-și studiile în România sau rămânând prieteni virtuali pentru totdeauna.

Fiind coordonator al acestor parteneriate, pot spune că ele sunt momente de glorie, de trăire intensă a unor relații interumane, a unui schimb de experiență benefic pentru calitatea procesului educativ, dar și a unei stări de bine în instituție, pe care a promovat-o pe parcurs administrația liceului, director- Anatol Iavorschi, care a depus efort, dedicație, dar și a susținut aceste activități, pentru care au fost necesare și surse financiare. Sunt momente ce mobilizează, sporește spiritul de echipă, dar și cel civic, patriotic. Sperăm ca evenimentele ce vor urma, mai exact Integrarea Europeană a RM, să ne aducă mai aproape unii de alții, să avem noi oportunități de colaborare și o continuitate a parteneriatelor noastre.

Olga Gherghelijiu, profesor- coordonator, director-adjunct pentru educație, IPLT „I. Creangă”, Soroca