Finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, și fostul ministru al Apărării, Alexandru Pînzari, condamnați la trei ani de închisoare

Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, și Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, au fost condamnați, luni, la câte trei ani de închisoare pentru abuz în serviciu. În acelaș dosar, al angajarilor fictive, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sector Buiucani, l-au mai condamnat pe Valeriu Cojocaru, fostul șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, subdiviziune considerată „poliția politică” a guvernării din perioada lui Plahotniuc.

Pînzari, Damir și Cojocaru au fost condamnați în lipsă, la câte trei ani de închisoare pentru abuz în serviciu, fiind achitați pe alte două capete de acuzare. Cei trei mai urmează să achite în folosul statului prejudiciul de 170.000 de lei.

Dorin Damir a fost reţinut pe 5 iulie 2021 de către Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS) în acelaşi timp cu șeful Inspectoratului de Poliție al municipiului Bălți, Valeriu Cojocaru, și un inspector din cadrul Poliției de Frontieră.

La începutul luni august 2022 a fost reținut și fostul șef al Inspectoratului General de Poliție, Aexandru Pînzari, care ulterior a deținut și funcția de ministru al Apărării, învinuit în acelaşi dosar. Examinarea cauzei în instanţa de judecată a început în septembrie 2021. Inculpații au pledat nevinovați pe durata procesului de judecată.

Procurorii susţineau în proces că Valeriu Cojocaru l-ar fi angajat fictiv pe Dorin Damir în calitate de agent sub acoperire, fiindu-i oferită o altă identitate. Damir s-ar fi folosit de cea de-a doua identitate la trecerea frontierei. Acuzatorii au intentat în acest caz un dosar penal pe cinci capete de acuzare: abuz în serviciu, delapidarea averii statului, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice.

Apărătorul lui Damir afirmă că acesta se află în țară, în timp ce avocatul lui Pînzari susține că nu știe unde e clientul său.

Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi contestată conform prevederilor legale.

Crina DUMITRIU, anticoruptie.md